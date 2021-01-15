HES kodu eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar bugünden itibaren kullanılamayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

HES kodu eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar bugünden itibaren kullanılamayacak

15.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:56

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarındaki HES kodu zorunluluğu bu sabah başladı. İstanbulkartları ile HES kodunu eşleştirmeyenler, toplu ulaşımdan bugün itibariyle faydalanamıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelge ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirilmişti. HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbulkartlar bugünden itibaren toplu taşımada kullanılamayacak.

KORONA TANISI KONANLAR VE TEMASLI OLANLARIN KARTLARI ASKIYA ALINACK

Sağlık Bakanlığı'nca İBB'ye iletilecek olan tanısı konmuş Covid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ları askıya alınacak. Anonim İstanbulkartlar kişiselleştirilecek.

HES KODU İLE İSTANBULKART EŞLEMESİ NASIL YAPILIR?

Eşleştirme işlemi "istanbulkart.istanbul" sitesinden yapılabiliyor. Bu işlem için öncelikle bir HES kodunuzun bulunması gerekiyor.

Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek.

Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlama yapabilirsiniz.

HES kodu eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar bugünden itibaren kullanılamayacak
Haber Yorumları (2)
SIRRI: saçma sapan şey ya o kadar çalışan insan var bir günde önünü kesitler yazık günah
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ERDEMLİ: Herkesi kodlamaya başladılar aylar öncesinden. Adım adım takip edileceğiz. Resmen gaflet indi gözlerimize hiç itiraz eden yok.
Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kanye West Demet Şener Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HES kodu eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar bugünden itibaren kullanılamayacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 11:32:09. #1.14#
title