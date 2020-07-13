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Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK: 1-1

STAT: Kadir HasHAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluHES KABLO KAYSERİSPOR: Lung- Angelo, Emre (Dk.90+5 Lopes), Sapunaru, Kvrzic (Dk.90+5 Rienstra), Henrique (Dk.71 Stum), Hasan Hüseyin, Mensah, Djedje (Dk.90+5 Aksel), Cenk (Dk.

Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK: 1-1
13.07.2020 20:49 | Son Güncelleme: 13.07.2020 20:57

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluHES KABLO KAYSERİSPOR: Lung- Angelo, Emre (Dk.90+5 Lopes), Sapunaru, Kvrzic (Dk.90+5 Rienstra), Henrique (Dk.71 Stum), Hasan Hüseyin, Mensah, Djedje (Dk.90+5 Aksel), Cenk (Dk.46 Mesanovic), KravetsGAZİANTEP FK: Günay- Kana Bıyık, Morais, Tosca, Oğuz, Djilobodji, Nogueira (Dk.83 Sousa), Furkan (Dk.70 Güray), Maxim, Muhammet (Dk.89 Muğdat), Kenan (Dk.70 Pawlowski)GOLLER: Dk. 90+2 Kravets (Hes Kablo Kayserispor) -  Dk.62 Maxim (Gaziantep FK)SARI KARTLAR: Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor) - Nogueira, Muhammet, Pawlowski, Morais (Gaziantep FK)KIRMIZI KARTLAR: Dk.74 Mensah, Dk.87 Angelo (Hes Kablo Kayserispor)Süper Lig'in 32'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.5'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kenan'ın kaleye çektiği şutu Lung kurtardı.12'nci dakikada sol çaprazda topla buluşan Kravets'in ceza sahası içinden kaleye çektiği şutu kaleci Günay kurtardı.18'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Muhammet ceza sahası içine gelerek ceza sahası dışındaki Maxim'e pas verdi. Maxim'in kaleye çektiği şut yandan auta gitti.37'nci dakikada sağ kanattan topla buluşan Cenk, ceza sahası içinde bulunan Kravets'e aktardı. Kravets'in pası ile buluşan Hasan Hüseyin'in kaleye çektiği şutu kaleci Günay kurtardı.43'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kenan'ın kaleye çektiği şut üstten auta gitti.55'inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Morais'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Muhammet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.62'nci dakikada Furkan'ın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Maxim'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.90'ıncı dakikada sol çaprazdan Hasan Hüseyin'in pasıyla ceza sahası içinde buluşan Sapunaru'nun vuruşunda kaleci Günay kurtardı.90+2'nci dakikada ceza sahası içine yapılan ortaya kafa ile vuran Kravets topu ağlara yolladı: 1-1.Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Kaynak: DHA

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Şu an buradasınız: Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK: 1-1 - Spor
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