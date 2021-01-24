Hertha Berlin, teknik direktör Bruno Labbadia'nın görevine son verdi
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Hertha Berlin, teknik direktör Bruno Labbadia'nın görevine son verdi

24.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:54
Hertha Berlin, teknik direktör Bruno Labbadia'nın görevine son verdi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin, teknik direktör Bruno Labbadia ile yollarını ayırdı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin, teknik direktör Bruno Labbadia ile yollarını ayırdı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Labbadia ile sportif direktör Michael Preetz'in görevine son verildiği belirtildi.

Kulübün üst yöneticisi Carsten Schmidt, teknik direktör ve ekibinin takımın gelişmesi için çaba harcadığını aktararak, "Ancak 18 maçtan 17 puan toplanmasıyla çok ciddi bir durumla karşı karşıya kaldığımızı belirtmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Schmidt, bundan dolayı teknik direktör değişikliğine giderek takıma yeni bir ivme kazandırmak istediklerini kaydetti.

Michael Preetz'in görevine son verilmesine ilişkin açıklama yapan Hertha Berlin Başkanı Werner Gegenbauer, Preetz'in yaklaşık 25 yıldır hem futbolcu hem sportif alandaki sorumluluklarıyla kulüple bir bağı olduğunu, ancak son dönemde elde edilen sonuçlardan dolayı Preetz'in pozisyonuna yeni bir isimi getirmeye karar verdiklerini belirtti.

Bundesliga'nın 18. haftasında dün Werder Bremen'e sahasında 4-1 yenilen ve son 6 maçta sadece 4 puan toplayan Hertha Berlin, 17 puanla 14. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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