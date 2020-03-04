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Hernan Perez, Roya Vallecano'ya Füze Gönderiyor

RCD Espanyol'un Roya Vallecano'yla Mayıs 2016'da oynadığı maçta İspanyol ortasaha Hernan Perez, ceza sahası önünden harika bir vuruşla rakip filelere adeta füze gönderiyor. RCD Espanyol'un Perez'in golüyle 2-1 kazandığı maçta İspanyol ortasaha oyuncusunun muhteşem golünün görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

04.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:21

RCD Espanyol'un Roya Vallecano'yla Mayıs 2016'da oynadığı maçta İspanyol ortasaha Hernan Perez, ceza sahası önünden harika bir vuruşla rakip filelere adeta füze gönderiyor. RCD Espanyol'un Perez'in golüyle 2-1 kazandığı maçta İspanyol ortasaha oyuncusunun muhteşem golünün görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

Kaynak: Dugout

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