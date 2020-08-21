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Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri

Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Milli imkanlarla gerçekleştirilen bu keşif, BOTAŞ'ın belirlediği doğal gaz fiyatına göre 55 milyar dolar değerinde.

21.08.2020 19:29 | Son Güncelleme: 21.08.2020 19:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" olarak açıkladığı Fatih sondaj gemisinin Türkiye tarihindeki en büyük doğal gaz keşfi, ülkenin son dönemde denizlerde yoğun bir şekilde yürüttüğü sismik arama ve sondaj faaliyetlerinin ilk somut meyvesi oldu. Türkiye'nin Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleştirdiği 320 milyar metreküp doğal gaz keşfi, BOTAŞ'ın belirlediği fiyata göre 54 milyar 800 milyon dolar değerinde.

DOĞAL GAZIN METREKÜPÜ KAÇ LİRA?

Doğal gaz birim fiyatının %17 civarında bir kısmını vergiler oluşturur. Diğer bir bileşen ise, sistem kullanım bedelidir. Dağıtım şirketinin sistem kullanım bedeli EPDK tarafından belirlenmiştir ve bedel enflasyona göre (TÜFE) aylık olarak güncellenebilir. Sistem kullanım bedeli, tüketicilerin sisteme getirdikleri yük ve maliyetler ile tüketim kademeleri dikkate alınarak tespit edilir. İllere ve abonenin tüketim hacmine göre değişebilir.

Enerji piyasası verilerine göre bin metreküp doğal gazın fiyatı Avrupa'da 110-120 dolar seviyesindeyken Türkiye'de doğal gazın fiyatı 250 ila 280 dolar. EPDK'nın belirtiği değerlere göre, 1 metreküp doğal gaz tüketiminden elde edilen enerji miktarı 10,64 kWh standart değer olarak kabul edilir. Yani 1 m3 doğal gaz eşitti 10, 64 kWh'dir.

Ocak 2020 itibariyle BOTAŞ tarafından belirlenen geçerli doğal gaz fiyatı (vergiler hariç toptan satış fiyatı) 1,251652 TL/Sm3 olarak açıklanmıştı.

320 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ KAÇ DOLAR?

Karadeniz'de derinliği neredeyse 2 bin metre, sondaj derinliği ise 3500-4000 metre arasında olan yerde Türkiye, Fatih sondaj gemisiyle Tuna 1 Kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz buldu. 320 milyar metreküp doğal gazın Türkiye'nin ortalama 6-7 yıllık gaz ihtiyacını karşılayabileceği söyleniyor.

Türkiye'nin bulduğu 320 milyar metreküp doğal gazın fiyatı BOTAŞ'ın belirlediği fiyata göre 400 milyar TL ederken, dolar hesabına göre yaklaşık olarak 54 milyar 800 milyon dolar değerindedir. (1 dolar/ 7,30 TL olarak baz alınmıştır)

Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri

TÜRKİYE YILDA KAÇ METREKÜP DOĞAL GAZ TÜKETİYOR?

4 Ocak 2020 tarihi itibarı ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) verilerinden alınan son bilgilere göre; Türkiye'de doğal gaz tüketim miktarı 49 milyar 328 milyon metreküp olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye'de doğal gaz tüketimi diğer yıllara göre şu şekilde:

2019 doğal gaz tüketim miktarı: 46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp.

2018 doğal gaz tüketim miktarı: 50 milyar metreküp.

2017 doğal gaz tüketim miktarı: 53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.

2016 doğal gaz tüketim miktarı: 49.5 milyar metreküp.

2015 doğal gaz tüketim miktarı: 47.9 milyar metreküp.

TÜRKİYE'NİN YILLIK DOĞAL GAZ TÜKETİMİ KAÇ DOLAR?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'nın Ocak 2020 raporuna göre; Türkiye, doğal gaz ithalatına yılda 12-13 milyar dolar ödüyor. Yıllık 45-50 milyar metreküp arasındaki tüketimin tamamına yakınının dışarıdan alan Türkiye'nin bu alandaki açığı, yıldan yıla artan enerji ihtiyacına bağlı olarak artıyor.

TÜRKİYE'NİN BULDUĞU DOĞAL GAZ NEREDE?

Son dönemlerde enerji faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürerek enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için hamle üstüne hamle yapan Türkiye'nin Tuna-1 adı verilen bölgede çalışmaları devam ediyor. Tuna-1 kuyusu, Karadeniz Ereğli açıklarında yer alıyor Romanya ile Bulgaristan kara suları sınırına yakın bir bölgede yer alan Tuna-1, Karadeniz Ereğli'nin 170 km açığında yer alıyor.

Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri

DOĞAL GAZ NE ZAMAN KULLANILACAK?

Geçtiğimiz günlerde cuma günü Türk halkına bir 'müjde' açıklayacağını duyuran Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 320 milyar metreküp doğal gaz bulduğu ve gazın 2023'te kullanıma başlayacağını duyurdu.

Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri

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