Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Salon: AnkaraHakemler: Fatih Arslanoğlu, Muhammed Murat Zafer, Samet BinerÇankaya Üniversitesi: White 12, Dikaioulaku 26, Melike Tuğba Oral 5, Prince 23, Tuğçe Murat, Özge Kavurmacıoğlu, Derin Yaya, İnci Güçlü 2Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 16, Gizem Mürüvet Uca 8, Duygu Özen 9, Ferda...
Salon: Ankara
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Muhammed Murat Zafer, Samet Biner
Çankaya Üniversitesi: White 12, Dikaioulaku 26, Melike Tuğba Oral 5, Prince 23, Tuğçe Murat, Özge Kavurmacıoğlu, Derin Yaya, İnci Güçlü 2
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 16, Gizem Mürüvet Uca 8, Duygu Özen 9, Ferda Yıldız 11, Macaulay 20, Merve Arı 3, İlemnur Akengin, Gonca Karataş 5, Daci
1. Periyot: 11-20
Devre: 32-35
3. Periyot: 57-53
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyesi deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 72-68 yendi.
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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