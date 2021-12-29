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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor

Salon: AnkaraHakemler: Fatih Arslanoğlu, Muhammed Murat Zafer, Samet BinerÇankaya Üniversitesi: White 12, Dikaioulaku 26, Melike Tuğba Oral 5, Prince 23, Tuğçe Murat, Özge Kavurmacıoğlu, Derin Yaya, İnci Güçlü 2Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 16, Gizem Mürüvet Uca 8, Duygu Özen 9, Ferda...

Salon: Ankara

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Muhammed Murat Zafer, Samet Biner

Çankaya Üniversitesi: White 12, Dikaioulaku 26, Melike Tuğba Oral 5, Prince 23, Tuğçe Murat, Özge Kavurmacıoğlu, Derin Yaya, İnci Güçlü 2

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 16, Gizem Mürüvet Uca 8, Duygu Özen 9, Ferda Yıldız 11, Macaulay 20, Merve Arı 3, İlemnur Akengin, Gonca Karataş 5, Daci

1. Periyot: 11-20

Devre: 32-35

3. Periyot: 57-53

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyesi deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 72-68 yendi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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