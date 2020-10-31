Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
31.10.2020 15:57 | Son Güncelleme: 31.10.2020 16:00
Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Serhat Büker, Nazlı Çisil Güngör, Hande ÖztürkSamsun Canik Belediye: Madden 29, Nazlı Çalışkan 6, Fatma Dilara Azaklı 2, Sıla Şimşek 8, Semanur Ersoy 2, Neslihan Demir 10, Kayra Güler SağlamNesibe Aydın: Zeynep Koral 8, Snytsina 10, Merve Uygül 4, Büşra Akgün...
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Serhat Büker, Nazlı Çisil Güngör, Hande Öztürk
Samsun Canik Belediye: Madden 29, Nazlı Çalışkan 6, Fatma Dilara Azaklı 2, Sıla Şimşek 8, Semanur Ersoy 2, Neslihan Demir 10, Kayra Güler Sağlam
Nesibe Aydın: Zeynep Koral 8, Snytsina 10, Merve Uygül 4, Büşra Akgün 9, Gizem Kaymaz 6, Peddy 4, Hülya Çoklar 14, Simon 9, Alis Kumsal Aslan 13, Melike Tuğba Oral 6, Hebard 12, Harika Gözde Eldaş 5
1. Periyot: 15-28
Devre: 23-47
3. Periyot: 41-71
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Samsun Canik Belediye'yi 100-57 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün