Her Osb, Yeni Başarı Hikayesi"

Kayapa Islah Organize Sanayi Bölgesinin "Organize Sanayi Bölgesi (OSB)" statüsü kazandığını bildiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bursa'daki her OSB, Türkiye'mizin yeni başarı hikayelerinin en önemli aktörleri arasında yer alacaktır." dedi.

Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, Kayapa Islah OSB'nin, Organize Sanayi Bölgesi statüsüne kavuştuğunu aktardı.

Bölge sanayicilerinin OSB'lerin sunduğu avantajlarla küresel ölçekteki rakiplerine karşı daha rekabetçi bir yapıya kavuştuğuna dikkati çeken Burkay, "Bursa'daki her OSB, Türkiye'mizin yeni başarı hikayelerinin en önemli aktörleri arasında yer alacaktır. Kayapa sanayi bölgemizin OSB statüsüne kavuşmasının kentimize hayırlı olmasını diliyor, üretim ve ihracat hedeflerimiz doğrultusunda rekabet avantajı kazanan bölge sanayicilerimizi kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kayapa Islah OSB'nin, süreci başarılı bir şekilde tamamlamasıyla Bursa ekonomisinin daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu belirten Burkay, şunları kaydetti:

"Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak Islah OSB sürecinde bölge sanayicimizin sürekli yanında olduk. BTSO Yönetim Kurulu ve meclisimizde yer alan arkadaşlarımızın da katkılarıyla Kayapa bölgemiz OSB kimliği kazandı. Bu süreçte büyük emekleri bulunan sayın valilerimize, bölgemizin yönetiminde yer alan meclis ve komite üyelerimize, bölge sanayicilerimiz ve tüm paydaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Daha önce ıslah OSB süreçlerini de tamamlayıp OSB kimliği kazanan Yenice ve Akçalar'da da emeği geçen sanayicilerimize ve sivil toplum kuruluşlarımızı da ayrıca kutluyorum."

Burkay, 21 OSB'nin yer aldığı Bursa'da 25 milyar dolarlık yatırım, 40 milyar dolarlık ihracat hedefiyle Teknoloji Organize Sanayi Bölgesinde de (TEKNOSAB) çalışmaların devam ettiğini anımsatarak, "İlklerin şehri Bursa, yeni sanayi devrimine geçişte de ülkemize öncülük etmeye devam edecek. Müteşebbislerimizin üstün gayretleriyle kentimiz yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kayapa Sanayici ve İş Adamları Derneği (KSİAD) Başkanı Yalçın Toy da Islah OSB ile ilgili yasal düzenlemenin ardından ilk başvuru yapan bölgenin Kayapa olduğunu belirterek, "Bu noktada bölge sanayicilerimizin üstün bir gayreti oldu. 2014 yılında başlayan Islah OSB sürecini tamamladık. Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bizim OSB yolculuğumuzda büyük destek oldu. Her zaman yanımızda olan BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, yönetim kurulu, meclis ve komite üyelerine şükranlarımı sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Kayapa Sanayi Bölgesi 1997 yılında kuruldu ve 2014 yılında Islah OSB sürecini başlattı. Hali hazırda 88 firmada 5 bine yakın çalışanın istihdam edildiği bölge geçen hafta OSB statüsü kazandı. 134 hektarlık alanda kurulu bölgede, ağırlıklı olarak otomotiv, makine ve metal, tekstil, kimya, geri dönüşüm ve mobilya sektörlerinde üretim yapan firmalar yer alıyor.

Kaynak: AA