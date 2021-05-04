Her haneye çöp poşeti
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Her haneye çöp poşeti

Her haneye çöp poşeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Altındağ Belediyesi daha temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Altındağ Belediyesi daha temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda; Altındağ'daki her bir haneye çöp poşeti dağıtımına başlandı.

Altındağ Belediyesi, evsel atıkların çevre kirliliğine sebebiyet vermeden toplanabilmesi için, ilçe genelinde çöp poşeti dağıtımına başladı. Altındağ genelinde kapı kapı gezerek dağıtım yapan ekipler, çöp poşetini evlere teker teker bırakıyor.

Altındağ tertemiz

Daha temiz bir Altındağ için seferber olduklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Ekiplerimiz Altındağ'ın her mahallesinde, her eve, kapı kapı gezerek çöp poşeti dağıtımına başladı. Daha temiz bir Altındağ için adeta seferber olduk. Temizlik seferberliğimize vatandaşlarımız da destek olurlarsa, çok mutlu olacağız. Hemşehrilerimiz, çöplerini 19.00-21.00 saatleri arasında, belirlenen çöp bırakma noktalarına, çöp torbalarıyla çıkararak bizlere yardımcı olabilirler. Tüm hemşehrilerimizden çöp çıkarma saatlerine uymalarını ve çöplerini ağzı bağlı çöp torbalarında atmalarını rica ediyorum. Mahallemizi, Altındağımızı, çevremizi ve tüm dünyayı ancak bu şekilde el ele vererek koruyabiliriz" dedi.

Başkan Balcı, çöp poşetlerinin sırasıyla ve ayrım gözetmeksizin Altındağ'ın tüm mahallelerine dağıtılacağını, her bir haneye ulaştırılacağını da sözlerine ekledi. - ANKARA

Her haneye çöp poşeti
Her haneye çöp poşeti
Her haneye çöp poşeti
Her haneye çöp poşeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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