Her gün 30 kilometre yol gidip can dostları besliyor
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Her gün 30 kilometre yol gidip can dostları besliyor

Her gün 30 kilometre yol gidip can dostları besliyor Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, her gün ekmek üzerine etli kemik kaynatıp koyarak sokak köpeklerine yediriyor Adana'da bir kebapçı, dükkanından artan ekmeklerin üzerine her gün etli kemik kaynatıp sokak köpeklerini besliyor.

Her gün 30 kilometre yol gidip can dostları besliyor
29.07.2020 17:48 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:36

Her gün 30 kilometre yol gidip can dostları besliyor

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, her gün ekmek üzerine etli kemik kaynatıp koyarak sokak köpeklerine yediriyor

ADANA - Adana'da bir kebapçı, dükkanından artan ekmeklerin üzerine her gün etli kemik kaynatıp sokak köpeklerini besliyor.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, her gün Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesinde bulunan sahipsiz köpekleri dükkanındaki müşterilerden artan ekmeklerle ve kaynattığı etli kemiklerle besliyor. Yaklaşık 3 yıldır gece gündüz beslediği sokak hayvanları Aydın'ı gördüğünde arkasından ayrılmıyor. Kış mevsiminde kar yağan Toros Dağları'nda bulunan soğuktan üşüyen ve titreyen köpekleri de gidip besleyen Aydın, bütün köpeklere ayrı ayrı ilgi gösteriyor.

"Sokaktaki dostlarımızı unutmayalım" kampanyası başlatan ve sosyal medyadan paylaşan Yaşar Aydın'a çok sayıda destekte geldi. Çoğu vatandaş her gün Aydın'ın sokak köpekleri için ayırdığı et ve ekmekleri dükkana gelip alıyor aynı zamanda yine vatandaşlar sahipsiz hayvanlara verilmesi üzere Aydın'a et ve ekmek getiriyor.

"Sokaktaki dostlarımızı unutmayalım"

Herkesin bu projeye dahil olması istediğini İHA muhabirine anlatan Yaşar Aydın, "Son birkaç yıldır esnaf arkadaşlarıma seslenip sokaktaki dostlarımızı unutmamız gerektiğini söylemiştim. Çünkü bizde bayağı bir ekmek kalıyor. Bu hep çöpe gidiyordu. 'Sokaktaki dostlarımızı unutmayalım' kampanyası başlattım ve sağ olsun Adana'daki tüm esnaflar uymaya başladı" diye konuştu.

"15 çuval verip, 10 çuval dağıtıyorum"

Günlük barınaklara ve vatandaşlara çuvalla ekmek ile kemikli et verdiğini söyleyen Aydın, "Günlük benim dükkanıma barınaklar gelip 15 çuvala kadar ekmek alıyorlar. Ben kendim elimle götürüp veriyorum sokaktaki dostlarımıza. Bu ekmekler çöpe gideceğine dostlarımıza gidince onlar mutlu oluyor. Eğer sen vermezsen, ben bakmazsam onlar ne yapacak. Sen, ben çalışıyoruz ama onlar bizden bekliyor. 10 çuval her gün ben kendim getiriyorum birde Adana'nın Pozantı ve diğer çevre illerinden gelip ekmek alıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Hep birlikte sokaktaki dostlar için varız"

Artan ekmeklerini insanların sokak hayvanlarına vermesi gerektiğini belirten Aydın, "Mutlaka sokaklarında herkesin dostları vardır. Onlara versinler en azından onlarda karnını doyurur. Çöpe gideceğine onlara gitsin ne olacak. Hem hayırdır bu. Canlıdır oda. Hep birlikte sokaktaki dostlarımız için varız" şeklinde konuştu.

Öte yandan Aydın'ın kentin sıcak havasından bunalıp Seyhan Baraj Gölü'ne girerek serinleyen bir köpeğe kemik göstermesi, köpeğin kemiği görünce gölden çıkıp gelmesi dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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