Her devrin adamı

Değişen zamanla birlikte sporcuların ortaya koyması gerekenler günden güne artıyor. Günümüzde üst düzey olarak nitelendirdiğimiz sporcular performansları için yoga yapabiliyor, veganlığı tercih edebiliyor veya alkolden tamamen uzak durabiliyorlar. Bu etkenler performans kısmınıgüçlendiriyor ancak artık sahada çok iyi olmak yeterli değil. Sporcular, sosyal medyada ilgi çekmeli, hatasız yaşamalı ve insanlarla arasını çok iyi tutmalı. Bahsi geçen son maddenin NBA’deki en iyi ismi belki de Deandre Jordan olabilir. Tecrübeli pivot, profesyonel olduktan sonra hem oyunu öğrendi hem de başarıya ulaşacak yan donanımları bünyesine kattı. Bahsedilen yan donanımlar sayesinde belki de kendisine o kadar ihtiyaç duymayan Nets’ten 40 milyon dolar değerinde kontrat kaptı. Jordan her daim işini sağlama aldı.



Jordan, 2008 draft’ında 35. sıradan Los Angeles Clippers tarafından seçildi. İnanılmaz bir atletti ama geri kalan yetenekleri büyük bir soru işaretiydi. Serbest atış açısından sıkıntısı büyüktü, aslında şutla ilgili her detay ondan uzak yerlerdeydi. Pota altında mücadele edebilmesi için kas kütlesini arttırmalıydı. Bu eksiklikler çok büyük problem olmadı çünkü Clippers’ın da o dönem başarılı olduğu bir dönem değildi. Hem kulüp hem Jordan bu dönemde gelişim gösterdiler. Clippers, Blake Griffin gibi bir yıldızı draft ederken, genç pivot da iyice irileşip pota altında büyük bir etken olmaya başladı. 2010-2011 sezonu Los Angeles ekibi tünelin ucunda ışığı görmüştü ki Deandre Jordan’ın ödeme günü geldi. O dönemde Golden State Warriors nüvesini tamamlamak istiyordu ve Jordan’a dört senelik 43 milyon dolar teklif edip onunla ön sözleşme yaptılar. Makus talihini bu sefer kıracağına inanan Clippers, bu kontratıkarşılayarak Deandre’nin gitmesini engelledi.



Blake Griffin - Deandre Jordan ikilisini kuran Clippers takımının ihtiyacı belliydi; onlara pozisyon üretecek bir guard. Clippers öyle bir isim getirdi ki daha iyisini bulmak mümkün değildi: Chris Paul. Ekip tamamlanmıştı, artık uçmaya hazırdılar. O dönem haftanın en iyi hareketlerinde onların alley-oop’una rastlamak, pota altı mücadelelerini pota üstüne çevirmelerini izlemek herkesi mutlu ediyordu. Bu alley-oop’lardan birinde Jordan genç oyuncu Brandon Knight’ın kariyer algısını bile değiştirdi. Knight ve bu dönemde altta kalan diğerlerinin ahını mı aldılar bilinmez ama Clippers bir türlü gerçek başarıya ulaşamıyordu. Eğlencelilerdi, herkes onları izlemekten keyif alıyordu ama play-off döneminde sakatlıklar veya formsuzluklar sebebiyle mutlu sona ulaşamıyorlardı.



2014-15 sezonuyla birlikte Deandre Jordan’ın kontratı bitiyordu. O dönem herkes bu takımın dağılacağına ihtimal vermiyordu ama sakin hava bozulmak üzereydi. Tecrübeli pivot, Chris Paul’den ve rolünden memnun değildi. Paul harika bir oyun içi general olsa da herkesten tam bağlılık bekler, başarısızlıkta çok acımasızlaşırdı. Bu dönem içinde ikili arasında olan olmuştu ve Jordan bu ortamdan uzaklaşmak istiyordu. Dallas Mavericks’le dört yıl 80 milyon dolara anlaşma haberi çıktığı andan itibaren işler karıştı. Clippers onu kararından vazgeçirmek için uçakla evine çıkartma yaptı, Twitter’da emoji savaşları döndü ve Jordan sonunda takımda kalmaya karar verdi. Bu kararda Blake Griffin’in etkisi büyüktü çünkü Deandre onun en iyi arkadaşıydı. Beraber vakit geçirip tatillere gidiyorlardı ve Griffin, Paul’le birlikte takımın en büyük yıldızı olduğu için kimse aksi yönde tepki vermedi. Kriz şimdilik aşılmıştı. Devam eden süreçte başarı yine gelmeyince ve bu sefer Griffin’le Paul’ün arası açılınca nam-ı diğer Lob City”zaman içinde tasfiye edildi. Deandre gecikmeli de olsa, hatta olaydan sonra yuhlanmış bile olsa Dallas şehrine kavuştu. Bu dönem içinde Kevin Durant’le çok samimi arkadaş olan tecrübeli pivot yine doğru yerde pozisyon alıyordu.



Geride bıraktığımız sezonu New York Knicks’te tamamlayan Jordan’ın talipleri fazlaydı ama Brooklyn Nets’in adı bu listede değildi. Nets’in kadrosunda bulundurduğu Jarrett Allen oyun açısından ona benziyordu ve daha gençti. Yani Nets büteçesinde Deandre’ye yer yoktu. İşte burada devreye Kevin Durant girdi. KD, yakın arkadaşı için kendi maaşından fedakârlık gösterdi ve Irving de ona katıldı. Bunun karşılığında Deandre’yi yeni sezonda Nets formasını terletecek. Jordan’ın gösterdiği performansın hakkını vermek lazım; kariyeri boyunca All-Star oldu, pota altında gayet iyi işler çıkardı, serbest atışla bile arasını düzeltti. Ligdeki enteresan veya boş kontratlı oyunculardan olmadı, her daim katkı verdi.



NBA’de trendleri takip etmek istiyorsanız merkez noktalardan biri Deandre Jordan olabilir. Kendisi bu zamana kadar hiç ters bir durumda kalmadı. İki kez trend olmuş takımın parçası olmayı, bir kez de serbest oyuncu pazarının ana gündemi olmayı başardı.