SPOR Hentbol Milli Takımı Başantrenörü Şentürk: Türkiye'de iyi hentbol oynandığını göstermek istiyoruz

Hentbol Milli Takımı Başantrenörü Şentürk: Türkiye'de iyi hentbol oynandığını göstermek istiyoruzVIDEO YOKEngin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)-AVRUPA Hentbol Şampiyonası elemeleri için Eskişehir'de kamp yapan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Başantrenörü İlker Şentürk, 'Ülkemizi iyi bir...

Hentbol Milli Takımı Başantrenörü Şentürk: Türkiye'de iyi hentbol oynandığını göstermek istiyoruz

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Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)-

AVRUPA Hentbol Şampiyonası elemeleri için Eskişehir'de kamp yapan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Başantrenörü İlker Şentürk, 'Ülkemizi iyi bir şekilde temsil etmek istiyoruz. İyi mücadele etmek, Türkiye'de iyi hentbol oynandığını göstermek istiyoruz. Oyuncularımız da bunun bilincinde' dedi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 5'inci grup maçında yarın Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda Slovenya ile karşılaşacak. Eskişehir'de kamp yapan milliler, Slovenya maçı öncesinde çalışmalarını Porsuk Spor Salonu'nda sürdürdü. A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, yarınki sınava iyi hazırlandıklarını belirterek, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Slovenya'nın iyi bir ekip olduğunu ifade eden Şentürk, 'Bu ayın 20'sinde öncelikle test olarak otele yerleştik. Test sonuçlarımızın gelmesinden sonra ayın 21'inde antrenmanlarımıza başladık. 27'sinde Slovenya, 29'unda Hollanda ve tekrar 2 Mayıs'ta deplasmanda Slovenya ile maçlarımız var. Takımımızı seçtik geldik. Hazırlanıyoruz, iyi de bir hazırlık dönemi oldu. Keyifli ve neşeli bir şekilde geçirdik, iyi hazırlandık. Çalışmalarımız tam da uyguladığımız plana göre gitti. Kadroya giremeyen, diğer kadrodan 4-5 sakat oyuncumuz vardı, onların yerine diğer arkadaşlarımızı monte ettik. Takımımızda tamız, 16 kişiyiz. Çıkacağız, arkadaşlarımız da ellerine gelen şansı iyi kullanırlarsa iyi mücadele etmek istiyoruz. Slovenya iyi bir ekip, Avrupa'da adı olan bir ekip. Hollanda ile orada özellikle iyi oynamıştık, son saniyede maçı vermiştik. İyi bir şekilde ülkemizi temsil etmek istiyoruz. İyi mücadele etmek istiyoruz, Türkiye'de iyi hentbol oynandığını göstermek istiyoruz. Oyuncularımız da bunun bilincinde' dedi.

Yarın oynanacak olan Slovenya maçının ocak ayında, rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendiğini hatırlatan Şentürk, 'İnşallah üçü de iyi maç olacak diye düşünüyorum. Ertelenen maçımızı belki ocak ayında oynasaydık, ilk kadroda oynayan 5 oyuncumuzun 3'ü ameliyat oldu, 2'si sakat. Belki onlar bizimle olacaktı ama yine de 16 kişiyiz. Arkadaşlarımız çıkıp oynayacaklar. Tabii bu yoğun bir program oldu ertelenince. Özellikle Slovenya takımında bu koronavirüs hastalığın çıkması sonucunda onlar için de yoğun bir dönem oldu, bizim için de üst üste oynanan maçlarla yoğun bir dönem oldu. Bir de şu an lig devam ediyor, oyuncularımız ligde oynuyorlar. Herkes elinden geleni yapacak. Milli görev, bayrağımız için oynuyoruz. Önemli olan ülkeyi iyi temsil edebilmek' şeklinde konuştu.

KORONAVİRÜSE KARŞI ÖZEL ÖNLEMLER

Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri için Eskişehir'de kamp yapan A Milli Erkek Hentbol Takımı, koronavirüse yönelik tedbirlerini de arttırdı. Otelden ayrılmayan milliler, kendilerini de üst düzeyde korumaya çalışıyor. A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, kimse ile temas etmeden kampı sürdürdüklerini belirterek, 'Kampa test olarak başladık. Pazartesi günü yine testimiz var. Otelden hiç çıkmıyoruz, kimse ile temas etmiyoruz, biz bizeyiz, hep beraber oturuyoruz, yemeklerimize hep beraber iniyoruz, dışarı çıkmak yasak, hep bir aradayız. Mümkün olduğu kadar üst düzeyde kendimizi korumaya çalışıyoruz ama hastalık bu, bilinmiyor nereden ne olacağı. Testlerimizin de temiz çıkacağını umuyorum. Cuma günü Slovenya maçı için bir testimiz daha olacak. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız. Herkes kendine dikkat ediyor şu anda' ifadelerini kullandı.

MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI

Eskişehir'deki bir otelde kamp yapan milliler, yarın Slovenya ile 29 Nisan Perşembe günü de Hollanda ile Eskişehir Porsuk spor salonunda karşılaşacak. 30 Nisan Cuma günü Slovenya'ya hareket edecek olan milliler, 2 Mayıs Pazar günü Celje şehrinde Slovenya ile oynayacağı son müsabakanın ardından 3 Mayıs tarihinde yurda dönecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı