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Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Kastamonu Belediyespor'u ziyaret etti

AA / Özgür Alantor - Haberler | Spor
Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Kastamonu Belediyespor'u ziyaret etti

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve Kadınlar Süper Lig'de mücadele eden Kastamonu Belediyespor'u ziyaret etti.

KASTAMONU (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve Kadınlar Süper Lig'de mücadele eden Kastamonu Belediyespor'u ziyaret etti.

Kılıç, Kastamonu Belediyespor Tesisleri'nde kulüp başkanı Mustafa Köklü ile bir süre sohbet etti.

Kulübün Türkiye'yi Avrupa'da temsil ettiğini ifade eden Kılıç, takıma başarı diledi.

Ardından Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nu ziyaret eden Kılıç, daha sonra kentten ayrıldı.

Kılıç'a ziyaretinde Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Vekili Kenan Gökmen eşlik etti.

AA / Özgür Alantor - Spor Haberleri

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