Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Kastamonu Belediyespor'u ziyaret etti

KASTAMONU (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve Kadınlar Süper Lig'de mücadele eden Kastamonu Belediyespor'u ziyaret etti.

Kılıç, Kastamonu Belediyespor Tesisleri'nde kulüp başkanı Mustafa Köklü ile bir süre sohbet etti.

Kulübün Türkiye'yi Avrupa'da temsil ettiğini ifade eden Kılıç, takıma başarı diledi.

Ardından Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nu ziyaret eden Kılıç, daha sonra kentten ayrıldı.

Kılıç'a ziyaretinde Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Vekili Kenan Gökmen eşlik etti.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Özgür Alantor - Spor Haberleri

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