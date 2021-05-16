Hentbol: Erkekler Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2020-2021 sezonu sona erdi.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2020-2021 sezonu sona erdi.

Ligde yapılan 22. ve son hafta karşılaşmalarının ardından Spor Toto, şampiyonluğunu ilan etti. Spor Toto'nun ardından Beşiktaş Aygaz ikinci, Beykoz Belediyespor ise üçüncü oldu. Bu takımlar yeni sezonda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etme hakkı kazandı.

Sezonu 10. sırada tamamlayan Göztepe, 11. sırada bitiren Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) Başkent Akademi ile 12. ve son sıradaki İstanbul Üniversitesi Spor Birliği, 1. Lig'e düştü. Bu takımların yerine gelecek sezon Süper Lig'de 1. Lig'den yükselen Eskişehir Ormanspor, Yeni Mamak ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek.

Ligin son haftasında bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-Güneysuspor: 22-33

Nilüfer Belediyespor-Spor Toto: 24-28

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 38-27

Antalyaspor-Beykoz Belediyespor: 30-34

MYK Hentbol-Beşiktaş Aygaz: 28-39

Beşiktaş'ın serisi sona erdi

Spor Toto'nun şampiyonluğa ulaşmasıyla Beşiktaş'ın 11 sezon üst üste şampiyonluk serisi sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Erkekler Süper Lig'de 2008-2009'da başlayan süreçte 11 sezon üst üste şampiyon oldu. Geçen sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligler şampiyon ilan edilmeden iptal edildi.

Lig tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde eden Spor Toto, uzun süre lige ambargo koyan Beşiktaş Aygaz'ın serisini de bitirdi.

Puan durumu

Erkekler Süper Lig'de 2020-2021 sezonu sonunda oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGMBAYAVP
1. SPOR TOTO22191271154616540
2. BEŞİKTAŞ AYGAZ22182270856814038
3. BEYKOZ BELEDİYESPOR22182270257113138
4. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR22165168858110733
5. NİLÜFER BELEDİYESPOR2215616725947831
6. GÜNEYSUSPOR22111106626382422
7. KÖYCEĞİZ BELEDİYESPOR228122675742-6718
8. ANTALYASPOR226142635657-2214
9. MYK HENTBOL225161567679-11211
10. GÖZTEPE224162589687-9810
11. ÜMİTKÖY AİHL BAŞKENT AKADEMİ223181600756-1567
12. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ221210537727-1902

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Beşiktaş'ın şampiyonluğuna Avrupa basınında geniş yer verildi
Beşiktaş'ın şampiyonluğuna Avrupa basınında geniş yer verildi
Esenyurt'un gençleri polisi görünce afalladı! Şampiyonluğu kutlamak isterken arabayı vurdu
Esenyurt'un gençleri polisi görünce afalladı! Şampiyonluğu kutlamak isterken arabayı vurdu
Maç bitti bayrağını kapan kendini dışarı attı! İşte il il şampiyonluk kutlamaları
Maç bitti bayrağını kapan kendini dışarı attı! İşte il il şampiyonluk kutlamaları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Demet Akalın Caner Cindoruk Nur Fettahoğlu
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hentbol: Erkekler Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 20:02:04. #1.16#

title