HDP'li Koçyiğit: "Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine, keyfi uygulamalara son verin"
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HDP'li Koçyiğit: "Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine, keyfi uygulamalara son verin"

03.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:28
HDP'li Koçyiğit:

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, cezaevlerinde hak ihlalleri ve keyfi uygulamalar olduğunu iddia ederek, buna son verilmesi gerektiğini söyledi.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, cezaevlerinde hak ihlalleri ve keyfi uygulamalar olduğunu iddia ederek, buna son verilmesi gerektiğini söyledi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinde hak ihlallerinin Kovid-19 süreciyle birlikte katmerli şekilde arttığını öne sürdü.

İnsanların cezaevlerinde "ceza içinde ceza yaşadıklarını ve sorunlarına kalıcı çözüm bulunmadığını" savunan Koçyiğit, "Cezaevlerinde kısıtlanan görüş hakları, spor aktivitelerinden mahrum bırakma, ortak alanlara çıkmanın engellenmesi, hijyen malzemelerine ulaşmada ciddi zorluklar var." dedi.

"Kötü muamele, hakaret gibi sistematik hale gelen sorunların olduğunu" iddia eden Koçyiğit, "Keyfi disiplin cezaları uygulanıyor. Cezaevlerindeki hak ihlalleriyle ilgili etkin başvuru hakkı da kullandırılmıyor." diye konuştu.

Neredeyse bütün cezaevlerinde Kovid-19 vakasına rastlandığını dile getiren Koçyiğit, cezaevlerinde bulunan ağır hastalarla ilgili adım atılması gerektiğini belirtti.

Resmi rakamlara göre hapishanelerinde 248 engelli bulunduğunu ancak rakamın bunun çok üzerinde olduğunu öne süren Koçyiğit, bazı engellilerin temel ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çektiklerini ifade etti. Koçyiğit, "Gerek Kovid-19 süreci gerekse daha önce yaşanan sorunlar, artık cezaevlerinin kaldıramayacağı bir aşamaya geldi. Yetkililere sesleniyoruz: Mahpusların sesini duyun ve cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine, keyfi uygulamalara son verin. Hak ihlalleri düzelmezse, açlık grevlerinin bir yöntem olarak devreye girmesi söz konusu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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