HDP'li Çepni: "Yoksulluğun, işsizliğin sebebi mülteciler değildir"

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, yoksulluğun ve işsizliğin sebebinin mülteciler değil devletler, iktidarlar ve sermayeler olduğunu savundu.

İZMİR (AA) - HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, yoksulluğun ve işsizliğin sebebinin mülteciler değil devletler, iktidarlar ve sermayeler olduğunu savundu.

Çepni, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, göç ve mülteciler konusunun kanayan bir yara olduğunu ifade ederek son dönemlerde yaşanan olaylardan dolayı hem mültecilerin hem de vatandaşların kaygı duyduğunu söyledi.

Türkiye'de şu anda bu meseleyi tartıştıran şeyin; Suriyeli, Afgan ve Iraklı mülteci nüfusun artması olduğunu dile getiren Çepni, mültecilerin Türkiye'de son derece sağlıksız ve güvencesiz koşullarda yaşamlarını sürdürdüğünü ileri sürdü.

Çepni, iktidarın mültecileri iç siyaset malzemesi olarak kullandığını, muhalefetin de mülteci düşmanlığı, mülteci oy avcılığı yaptığını iddia etti. Mültecilere düşmanlık gösterilmemesini isteyen Çepni, "Yoksulluğun, işsizliğin sebebi mülteciler değildir. İşsizliğin ve yoksulluğun sebebi doğrudan devletlerin, iktidarların, sermayelerin kendileridir." diye konuştu.