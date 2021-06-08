HDP'li Çepni: "Müsilajdan kurtulmak için Marmara Denizi çevresindeki tesislerin çalışması durdurulmalı"

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, müsilaj sorunundan kurtulmak için Marmara Denizi çevresindeki tesislerin çalışmalarının durdurulmasını istedi.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, müsilaj sorunundan kurtulmak için Marmara Denizi çevresindeki tesislerin çalışmalarının durdurulmasını istedi.

Çepni, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Marmara Denizi'nde görülen müsilaj, küresel ısınma ve kuraklığın, şirketlerin üretim faaliyetleri sonucu oluştuğunu savundu.

Akıntı özelliği zayıf olan Marmara Denizi'nin, bir kanalizasyon çöplüğüne dönüştüğünü anlatan Çepni, sanayileşme ve fabrika atıklarının buraya boşaltılmasıyla Marmara Denizi'nin ölü bir deniz olduğunu öne sürdü.

HDP'li Çepni, müsilajin, bugün yapıldığı gibi temizlenerek bitirilmesinin mümkün olmadığını iddia ederek, "Müsilajdan kurtulmak için Marmara Denizi çevresindeki tesislerin çalışması derhal durdurulmalı. Bu yapılmadığı takdirde bugün veya yarın Marmara'yı müsilajdan kurtarmak mümkün değildir." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, "Kanal İstanbul'un müsilaj sorununu bitireceğini" söylediğini aktaran Çepni, "Bütün bilim insanları, ekoloji örgütleri, müsilajı, Kanal İstanbul'u tekrar tartışmaya açması ve bu projeden vazgeçilmesi gerektiğini söylerken, Karaismailoğlu bunu fırsata çevirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman