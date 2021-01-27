HDP Eş Genel Başkanları Sancar ve Buldan, DİSK heyetiyle görüştü

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

HDP Grup Yönetim Salonu'nda gerçekleşen kabulde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DİSK heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Buldan, "Ülkede yaşanan ekonomik kriz başta olmak üzere işçilerin, emekçilerin sorunlarını, dertlerini dinlemek ve bu konuda çözüm üretebilmek adına bugün kıymetli bir toplantı gerçekleştireceğiz." dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da bugün TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerle bir dizi görüşme yapacaklarını söyledi.

2021 yılı asgari ücretinin belirlendiğini anımsatan Çerkezoğlu, "Asgari ücret belirlendi fakat biz, TBMM'de yapılacak birtakım yasal düzenlemelerle asgari ücretin ve bütün ücretlerin arttırılmasının mümkün olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Çerkezoğlu, asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması ve SGK prim muafiyetinin sağlanması konusunda bir yasal düzenleme yapılarak asgari ücretin ve tüm ücretlerin yükseltilebilmesinin mümkün olduğunu ifade ederek, TBMM'de grubu bulunan siyasi partileri bu konuda göreve çağırdı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise Kovid-19'un ve ekonomideki olumsuz gelişmelerin esas mağdurunun çok geniş halk kesimleri, emekçiler, işsizler, kadınlar ve yoksullar olduğunu belirterek, "Saray için ve mevcut rejimin yandaşları için bu anlamda bir krizden söz edemeyiz tam tersine belki de bu krizi fırsata çevirenlerin yüksek bir sayı oluşturduğunu da biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücretin bu şartlarda belirlendiğini ve açıklanan rakamın açlık sınırında bir ücret olduğunu ifade eden Sancar, "Bize göre, bu bir açlık, sefalet ücretidir." diye konuştu. Kendilerinin asgari ücret olarak net 4 bin TL önerdiklerini anımsatan Sancar, "Önerinizi elbette destekliyoruz ama biz daha yüksek bir ücret için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Sancar, taleplere destek vereceklerini belirterek, Meclisteki diğer partilerle bu konuda birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, taleplerini içeren bir dosyayı da Sancar ve Buldan'a sundu.

Görüşme basına kapalı devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay