HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Tunceli'de konuştu Açıklaması
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Tunceli'de konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Tunceli'de konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Politika

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, halkla birlikte yürüdüklerini belirterek, "Bundan sonraki yürüyüşümüzde de halkımızla iç içe, kol kola devam edeceğiz.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, halkla birlikte yürüdüklerini belirterek, "Bundan sonraki yürüyüşümüzde de halkımızla iç içe, kol kola devam edeceğiz." dedi.

Sancar, partililerle geldiği Tunceli'de, vatandaşlarla buluştu.

Seyit Rıza Meydanı'nda açıklama yapan Sancar, Tunceli'de bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ve partililerin sevgisi ve coşkusundan büyük güç aldıklarını söyledi.

HDP'nin her alandaki güç ve inanç kaynağının, halkın desteği olduğunu ifade eden Sancar, şunları kaydetti:

"Halkla birlikte yürüyoruz. Bundan sonraki yürüyüşümüzde de halkımızla iç içe, kol kola devam edeceğiz. Doğamız, kültürümüz, inancımız bir bütündür. Bunları birbirinden ayıramazlar. Zaten biz ayırmalarına izin vermeyeceğiz.

HDP kökleri derinlerde olan çok güçlü bir fikriyattır. Belki de bu köklerin en özel topraklarından birindeyiz şimdi. Burada Dersim'deyiz, burada Seyit Rıza'nın huzurundayız. HDP'nin bu güçlü köklerini Türkiye halklarının ortak iradesiyle, ortak mücadelesiyle Türkiye'deki demokrasi güçlerinin birlikteliğiyle mutlaka ama mutlaka yaşatacağız. O kökler sağlamdır. O köklerin büyüttüğü ağaç sağlamdır. Büyümüştür, daha da büyüteceğiz. Her gün çiçekleri sular gibi, her gün ağaçları sular gibi mücadelemizi de umutla sulayacağız. Ülkenin geleceğini belirleyecek her adımda HDP gücünü mutlaka en etkili şekilde ortaya koyacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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