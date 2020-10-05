Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

05.10.2020 09:23 | Son Güncelleme: 05.10.2020 09:23
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 4 yıl (1379 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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