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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine "sosyete damat" demesi soruldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kendisine CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak tarafından "sosyete damat" denmesine önce güldü ardından "Onu ben bilmiyorum. Hiç merak etmiyorum" diye yanıt verdi.

13.08.2020 07:41 | Son Güncelleme: 13.08.2020 07:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kendisine CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak tarafından "sosyete damat" denmesine gülerek "Onu ben bilmiyorum. Hiç merak etmiyorum. Lafa bakılır, söyleyen bakılır denir ya. Türkiye'deki muhalefetin içler acısı durumu orada"sözleriyle karşılık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın konuğu oldu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Berat Albayrak'ı "sosyete damat" olarak nitelendirmesini hatırlatan Ahmet Hakan, "Bu sosyete damat nereden çıktı? Bu kelimeyi neye dayanarak kullanmış" diye sordu.

"BERAT ALBAYRAK BUGÜN VAR YARIN YOK"

Bu ifade üzerine kahkaha atan Bakan Berat Albayrak, "Onu ben bilmiyorum. Hiç merak etmiyorum. Lafa bakılır, söyleyen bakılır denir ya. Türkiye'deki muhalefetin içler acısı durumu orada. Ben çok sosyal bir insanımdır. Herkesle konuşursunuz. Ancak karşınızdaki insanın aklıyla dalga geçercesine, bilinçli ve sistematik bir harp taktiğiyle Berat Albayrak üzerinden bir operasyon.. Halk da bunu her geçen gün görüyor... Toplum da bunu görüyor. Konu Berat Albayrak değil. Berat Albayrak bugün var yarın yok. Berat Albayrak gitse kim gelirse gelsin... Ekonomi başta olmak üzere bu ülke paradigma değişikliğini başlattı." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine 'sosyete damat' demesi soruldu

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