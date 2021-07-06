Hayvanları Koruma Kanunu'nun, TBMM'de görüşmelerine başlandı
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Hayvanları Koruma Kanunu'nun, TBMM'de görüşmelerine başlandı

Hayvanları Koruma Kanunu'nun, TBMM'de görüşmelerine başlandı
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

Hayvanları Koruma Kanunu'nun, TBMM'de görüşmelerine başlandıTBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, 'Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine başlandı.

Hayvanları Koruma Kanunu'nun, TBMM'de görüşmelerine başlandı

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, 'Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine başlandı.

?TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Komisyon Başkanı Yunus Kılıç başkanlığında toplandı. Milletvekillerinin, hayvan hakları derneklerinin, belediyelerin ve bürokratların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Komisyon Başkanı Kılıç, Hayvanları Koruma Kanunu'nun 2004 yılında çıktığını anımsattı. Bu kanunun dünyadaki ve AB'deki düzenlemelere göre ileri bir kanun olduğunu söyleyen Kılıç, "Bu zamana kadar bu alanı bu kanunla yönettik. Bazı eksikliklerin olduğuyla alakalı talep ortaya çıktı. Bunun üzerine bir araştırma komisyonu kuruldu. Araştırma komisyonunun çalışmalarının ardından bir rapor hazırlandı. Bu kanunun hazırlanmasında da o rapor yol göstericilik yaptı" diye konuştu.

'BELEDİYELERE SORUMLULUK GETİRİLİYOR'Teklif hakkında değerlendirmelerde bulunan teklif sahibi AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ise "Gelecek nesillere anlatacağımız bir yasa teklifini görüşmek üzereyiz. Hayvanların partisi ve siyaseti olmaz. Bu yasayla ilgili farklı kesimler farklı yorumlarda bulunmakta. Gerçekten konularına çok vakıf, virgülüne kadar yasa tekliflerini incelediklerini biliyorum. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Amacımız devrim niteliğinde yasa teklifini sunmamızdı. Özellikle önemsediğimiz konu hayvanların mal olarak değil can olarak nitelendirilmesiydi. Hayvanlar da duygulu bizler gibi duyguları olan bireylerdir" diye konuştu.'TARİHE TANIKLIK EDİYORUZ'Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Tarihe tanıklık ediyoruz. Bu mesele çok önemli bir mesele; TBB olarak yapılan her çalışmanın altına imzamızı atıyoruz. 7 yıldan beri şunu gördüm ki kanunlar kadar uygulama da bir o kadar önemli. Akademik dünya ile çalışarak şehrin nasıl hayvan dostu bir şehir olacağını bilen birisiyim. Belediyeler olarak teklifin altına imzamızı atarız. Kanunda büyükşehir merkez ilçeleri tanımlanmamış. Yeni bir kaos çıkmaması için uygulamada karşılaşılacak tereddütlerin giderilmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.'HAYVANLA CİNSEL İLİŞKİ İFADESİ DEĞİŞTİRİLMELİ'

Komisyonda değerlendirmelerde bulunan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise kanunun adının 'Hayvan Hakları Kanunu' olması gerektiğini 'hayvanla cinsel ilişki' ifadesinin 'hayvana tecavüz', 'cinsel istismar' olarak düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Sarıbal, 25 binin altında nüfusu olan yerlerde kısırlaştırma merkezi kurulması gerektiğini anlattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise kanunla cezai yaptırımın, 6 aylık hapis cezası olduğunu, bunun yetersiz olduğunu aktardı. Karaca, "Kanunla, nesli tükenen hayvan için ceza var; ama nesli tükenmeyen hayvan öldürülebilir mi yani?" dedi.

Görüntü dökümü:

- Milletvekillerinden görüntü

- Mustafa Yel'in konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera:  Buğra OLAÇ/ANKARA,


Hayvanları Koruma Kanunu'nun, TBMM'de görüşmelerine başlandı
Hayvanları Koruma Kanunu'nun, TBMM'de görüşmelerine başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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