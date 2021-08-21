Hayvanlar bu mezbahaneyi mesken tuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayvanlar bu mezbahaneyi mesken tuttu

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

Hayvanlar bu mezbahaneyi mesken tuttu -Her akşam karınlarını doyurmak için buraya geliyorlar Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki mezbahaneye alışan ayılar, yaban domuzları ve tilkiler her akşam bölgeye gelip karınlarını burada doyuruyor.

Hayvanlar bu mezbahaneyi mesken tuttu

-Her akşam karınlarını doyurmak için buraya geliyorlar

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki mezbahaneye alışan ayılar, yaban domuzları ve tilkiler her akşam bölgeye gelip karınlarını burada doyuruyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçe merkezinde bulunan mezbahane, yaban hayvanların her akşam karınlarını doyurdukları mekan haline geldi. Mezbahanenin konteynerini bu kez anne ve 3 yavru boz ayı ziyaret etti. Annelerinin konteyneri karıştırarak çıkardığı hayvan iç organlarıyla karınlarını doyuran yavrular daha sonra anneleriyle birlikte bölgeden uzaklaştı. Ayıların ardından bir tilki de mezbahaneye uğrayarak karnını doyurdu. Ayılar ile tilkinin karınlarını doyurmaları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hayvanlar bu mezbahaneyi mesken tuttu
Hayvanlar bu mezbahaneyi mesken tuttu
Hayvanlar bu mezbahaneyi mesken tuttu
Hayvanlar bu mezbahaneyi mesken tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hayvanlar bu mezbahaneyi mesken tuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 15:21:37. #1.16#

title