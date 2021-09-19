Hayrabolu'da 'Kümes Hayvanları Festivali' düzenlendi - Haberler
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Hayrabolu'da "Kümes Hayvanları Festivali" düzenlendi

AA / Sedat Kara - Haberler | Güncel
Hayrabolu'da

Hayrabolu Kürklü ve Kanatlı Hayvan Severler Derneği tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen, "Kümes Hayvanları Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Hayrabolu Kürklü ve Kanatlı Hayvan Severler Derneği tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen, "Kümes Hayvanları Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Hayrabolu Belediyesi ev sahipliğinde kapalı pazar yerinde düzenlenen festivalde, yaklaşık 5 binin üzerinde güvercin ve farklı cins tavuk görücüye çıktı.

Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda, dereceye giren güvercin sahiplerine kupa ve madalya verildi.

Hayrabolu Kürklü ve Kanatlı Hayvan Severler Derneği Başkanı Ramazan Öveç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın ilçelerinden gelen kuş severlerin festivalde buluştuğunu söyledi.

Festivale yoğun ilginin sevindirici olduğunu ifade eden Öveç, "Bu yıl 3.'sünü düzenlemiş olduğumuz festivalde yaklaşık 5 bine yakın güvercin ve yüzlerce süs tavuğu yer aldı. Amacımız güvercin ve kanatlı hayvan severleri bir araya getirmek" dedi.

Festivale Belediye Başkan Vekili Ramazan Kemal Kurt ve Başkan Yardımcısı Şakir Tasar da katıldı.

AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri
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