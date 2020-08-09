Hayatını kurtaran doktorun ismini kızına verdi
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Hayatını kurtaran doktorun ismini kızına verdi

İzmir'de beyin damarlarında pıhtı oluşması nedeniyle konulan inme teşhisinin ardından Doç. Dr. Demet Funda Baş Sökmez'in yaptığı müdahaleyle sağlığına kavuşan Aydın Demir, 10 ay önce dünyaya gelen kızına doktorunun ismini koydu.

Hayatını kurtaran doktorun ismini kızına verdi
09.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:58

İzmir'de beyin damarlarında pıhtı oluşması nedeniyle konulan inme teşhisinin ardından Doç. Dr. Demet Funda Baş Sökmez'in yaptığı müdahaleyle sağlığına kavuşan Aydın Demir, 10 ay önce dünyaya gelen kızına doktorunun ismini koydu.

Buca ilçesinde yaşayan ve pazarcılık yapan Demir, 3 yıl önce evinde fenalaşmasının ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan ilk muayenesinde beyin damarlarında pıhtı oluşması nedeniyle inme teşhisi konulan Demir, solunum cihazına bağlı bir şekilde hastanenin nöroloji yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Girişimsel nörolog Doç. Dr. Demet Funda Baş Sökmez'in zaman geçirmeden yaptığı anjiografi ile pıhtının beyin damarlarından çıkarıldığı Aydın, bir süre daha yoğun bakımda tedavi gördü.

Doktorunun kendisi için verdiği mücadeleyi yakınlarından öğrenen Aydın, evlenip çocuk sahibi olması durumunda bebeğine doktorunun ismini verme kararını aldı.

Hayatını 2 yıl önce Rabia Demir ile birleştiren Demir'in 10 ay önce bir kızı dünyaya geldi.

Demir, kızına daha önce karar verdiği gibi Funda ismini verirken, bebek ve doktor Funda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde ilk kez bir parkta buluştu.

"Benim hayatımda 2 Funda var"

Aydın Demir, AA muhabirine, sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu, inme tedavisinin ardından yaşamının eskisi gibi sürdüğünü söyledi.

Beyin felci geçirmeden önce başının sık sık ağrıdığını belirten Aydın, "O gün akşam da evden çıkmaya hazırlanıyordum. En son başımın döndüğünü hatırlıyorum. Sonrasında ise gözümü hastanenin yoğun bakım servisinde açtım. İnme tedavisinde müdahale çok önemliymiş. Doktorum Funda Hanım olayı öğrenir öğrenmez hastaneye gelerek bana müdahale etti. Günlerce yanımdan hiç ayrılmadı. Ben onun sayesinde yeniden sağlığıma kavuştum." dedi.

Aydın, doktoruyla zaman içinde aralarında abla kardeş bağı oluştuğunu, hayatıyla ilgili aldığı her özel kararda mutlaka Sökmez'nin görüşlerini aldığını ifade etti.

Kızının dünyaya geldiği gün yaşadığı o zor günleri bir kez daha hatırladığını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Funda hocamın isminin kızımda yaşamasını istedim. Bu önerime eşim ve ailem de destek verdi. Olur ya kızım doktor olursa onun da doktorum gibi hayat kurtarmasını istiyorum. Ben gibi bu hastalığı geçiren bir çok hastada bazı sorunlar kalabiliyor ama bende doktorumun hemen müdahale etmesi ve takip etmesi sayesinde bir sorun kalmadı. Çok şanslı bir hasta olduğuma inanıyorum. Benim hayatımda 2 Funda var. Biri beni yaşama bağlayan doktorum Funda diğeri ise kızım Funda. Onları ilk kez bir araya getirdim. Çok mutluyum."

"Adaşımı kucağıma alınca çok mutlu oldum"

Doç. Dr. Demet Funda Baş Sökmez de Demir'in beyin damarında oluşan yırtılmaya bağlı olarak pıhtı geliştiğini, bunun vücudunun sol tarafınında felce neden olduğunu söyledi.

Demir'in hayatını zamanında müdahale etmelerinin kurtardığını vurgulayan Baş Sökmez, "Hemen pıhtıyı operasyonla çıkardık. Uyguladığımız tedaviye hemen yanıt verdi. Ayağa kalkıp yürümeye başladı. İnme tedavilerinde hastaya uygulanacak olan anjiografinin zamanı çok önemli. Ne kadar kısa sürede yapılırsa o kadar çabuk yanıt alınıyor. Benim adımı kızına vermesi ise beni ayrıca duygulandırdı. Sonuçta ben doktorum insanların hayatlarını kurtarmak için varım ama böyle bir jest de beni ayrıca mutlu etti. Adaşımı kucağıma alınca çok mutlu oldum. Bir kez daha 'iyi ki doktor olmuşum' dedim." diye konuştu.

Rabia Demir de ailelerinde Demet Funda Baş Sökmez'in çok önemli bir yere sahip olduğunu, eşinin böyle bir isteğinin olduğunu öğrendiğinde kendisinin de destek verdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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