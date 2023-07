Bakan Bak: Antalya bölgesi bu yıl Kırkpınar'a daha hazırlıklı gelmiş

Mehmet YİRUN -Umut IŞIK/ EDİRNE, (DHA)- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon olan Yusuf Can Zeybek'i tebrik ederek, "Tabi Antalya bölgesi bu yıl biraz daha hazırlıklı gelmiş. Dolayısıyla onlar kemeri aldılar, götürüyorlar ama geçici tabii biliyorsunuz. Kemeri almak için üç defa üst üste şampiyon olmak gerekiyor. İlk turdan itibaren güreşen bütün pehlivanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'na gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başpehlivanlık güreşlerinde dereceye giren pehlivanlara ödüllerine verdi. Bak, bu yıl çok çekişmeli güreşler izlediklerini belirtip, şampiyon olan Yusuf Can Zeybek'i tebrik etti. Kırkpınar'a ve güreşe yabancı olmadığını ifade eden Bakan Bak, ilk turdan itibaren güreşen tüm pehlivanları tebrik etti.

OSMAN AŞKIN BAK: TÜM GÜREŞÇİLERİ TEBRİK EDİYORUM

Finalde güreşen iki güreşçiyi de tebrik eden Osman Aşkın Bak, "İsmail Balaban'ı da tebrik ediyoruz. Güzel bir oyuna girdi ama Yusuf Can oyunu çevirip galip geldi. Ondan önce de tabii ilk turdan itibaren güreşen bütün pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. Bu meydanlardan çok ünlü güreşçiler geçti; Ahmet Taşçı'lar, Recep Kara'lar, Ali Gürbüz'ler, ondan önce Ordulu Mustafa'lar, Karamürselli Aydın Demir'ler, efsane güreşçiler geçti. Burası tabii er meydanı, mekanların çok önemli bir noktası. Bütün başpehlivanların kendini gösterdiği o yılki en büyük pehlivanın ortaya çıktığı alan. Tabii ben de buralara yabancı değilim. Malumunuz Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptım 65'inci hükümet döneminde. Ondan önce de güreş federasyon başkanlığı yaptım. Buraya defalarca geldim. Belki 20 kez burada yer almışımdır. Her köşesini, her çimenini, her yerini, kulesini, yağcısını cazgırını, her tarafını biliriz" dedi.

"ANTALYA BU YIL BİRAZ DAHA HAZIRLIKLI GELMİŞ"

Antalya bölgesinin bu yıl güreşlere iyi hazırlandığını ifade eden Bak, "Güzel bir gündü, tebrik ediyoruz. Ekranları başında izleyen seyircilerimizi de tebrik ediyoruz. Onlar da televizyon başında beklediler, buraya kadar gelenler oldu. Onlara dönüş yolunda hayırlı yolculuklar diliyorum. Tabi Antalya bölgesi bu yıl biraz daha hazırlıklı gelmiş. Dolayısıyla onlar kemeri aldılar, götürüyorlar ama geçici tabii biliyorsunuz. Kemeri almak için üç defa üst üste şampiyon olmak gerekiyor" diye konuştu.

Türk sporunun şanslı olduğunu da dile getiren Bak, "Türk sporu olarak şanslıyız sayın Cumhurbaşkanımız spora çok büyük destek veriyor. O da bu süreçleri çok yakından takip ediyor. Biz de burada bu işin içerisinde yetişmiş birisi olarak da tekrar burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı'na da teşekkür ediyoruz. O da emek verdi ekipleriyle. Herkes emek vermiş. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.