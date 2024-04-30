Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başcazgırı Şükrü Kayabaş Cazgırlığa Veda Ediyor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başcazgırı 81 yaşındaki Şükrü Kayabaş, 60 yıllık serüvenin ardından bu yıl cazgırlığa veda edeceğini söyledi.

Kumluca ilçesinde 25'inci Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen yağlı güreşlerde görev alan Kayabaş, yaptığı konuşmada, 42 yıldır Kırkpınar başcazgırı olarak ata sporu yağlı güreşlerin gerçekleştirildiği dualı çayır er meydanlarında cazgırlık yaptığını söyledi.

Kendisinin, ata sporuyla 1959'da er meydanlarında güreş yapmaya başlayarak tanıştığını anlatan Kayabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beş yıl güreştikten sonra iki rakibinin maçı esnasında üzerine düşmesiyle ayağının kırıldığını ve güreşi bırakmak zorunda kaldığını ifade etti.

Kayabaş, 1964'te er meydanlarında ustası Balıkesirli Şirin Mustafa'nın yanında cazgırlığa başladığını hatırlatarak, 1982 yılına kadar güreş sahalarında bu görevi yerine getirdiğini vurguladı.

"Er meydanlarında 60 yıldır cazgırlık yapıyorum"

Aynı yıl Balıkesirli Şirin Mustafa tarafından Kırkpınar başcazgırlığının kendisine devredildiğini aktaran Kayabaş, "Er meydanlarında 60 yıldır cazgırlık yapıyorum. Bunun 42 yılı başcazgırlık olarak devam etti. Bu yıl dualı çayırlara veda edeceğim, ilk vedamı Kumluca güreşlerinde seyirciye, pehlivanlarımıza yaptım." dedi.

Kayabaş, 42 yıl içinde hiç kimseye nasip olmayacak Kırkpınar altın kemerinin takdimlerini kendisinin yaptığını, 24 yıldır da hiçbir başpehlivanın Kırkpınar'ın altın kemerinin ebedi sahibi olamadığını dile getirdi.

Kırkpınar güreşlerinde ebedi altın kemeri alan başpehlivanları takdim etmenin kendisine nasip olduğuna değinen Kayabaş, şunları kaydetti:

"Bu başpehlivanlardan 1966, 1967, 1968 yıllarında rahmetli Ordulu Mustafa'yı; 1976, 1977, 1978 yıllarında Karamürselli Aydın Demir'i; 1982, 1983, 1984 yıllarında Denizlili Hüseyin Çokal'ı ve 1990 yılından başlayarak 1999 yılına kadar aralıksız Ahmet Taşçı'yı ben takdim ettim. 2000 yılından sonra Kırkpınar güreşlerinde altın kemerin ebedi sahibi olan başpehlivan olmadı. Bu benim için büyük bir onurdur, büyük bir gururdur. Bu şekilde er meydanlarında benden önce bu kadar altın kemerin ebedi sahibi başpehlivanı takdim eden bir başcazgır olduğunu bilmiyorum."

Kendisi için Türkiye Geleneksel Güreşleri Federasyonu tarafından Kırkpınar Güreşlerinde başcazgırlık altın kemeri verileceğini bildiren Kayabaş, "Bu şekilde ata sporu yağlı güreşlere veda edeceğim. Başcazgırlık görevini çırağım Emin Ger'e bırakacağım. Bundan sonraki yaşamımı cazgırlık konusunda hocalık ve cazgır gözlemcisi olarak sürdüreceğim." diye konuştu.