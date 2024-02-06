Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Efsane Başpehlivanı Aydın Demir Toprağa Verildi
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşamını yitiren 81 yaşındaki başpehlivan Aydın Demir'in cenazesi düzenlenen törenle defnedildi. Demir, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste 3 kez başpehlivanlık kazanarak tarihe geçmişti.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki evinde yaşamını yitiren "devlet sporcusu" unvanlı 81 yaşındaki başpehlivan Aydın Demir'in cenazesi toprağa verildi.
Demir'in cenazesi Kayacık Mahallesi'ndeki Kayacık Camisi avlusuna getirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'in katıldığı cenaze töreninde taziyeleri Demir'in eşi Nursel Demir kabul etti.
Demir'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Karamürsel Belediye Mezarlığı'na defnedildi.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 1976, 1977 ve 1978 yıllarında 3 kez art arda başpehlivanlığı kazanan Demir, altın kemerin ebedi sahibi olmuştu.