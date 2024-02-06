Türk güreşinin efsane ismi Aydın Demir hayatını kaybetti

Başpehlivan ve altın kemer sahibi Aydın Demir, 81 yaşında hayatını kaybetti. Efsane güreşçi, 1976-1978 yılları arasında Kırkpınar'da üst üste başpehlivan olarak, altın kemerin sahibi olmuştu.

Kocaeli Karamürsel'de ikamet eden ve ilçenin ilk başpehlivanı olan Aydın Demir, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sebebiyle bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Demir'in cenazesi, Kayacık Cami'de ikindi namazını müteakip kılınacak namazın ardından Karamürsel Yeni Mezarlık'ta toprağa verilecek.

Aydın Demir kimdir?

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 24 Kasım 1943'de doğan Aydın Demir, 1963'de ilk kez Karamürsel Fevziye Köyü'nde düzenlenen yağlı güreşlerinde güreşti. Ardından Demir, birçok bölge güreşlerine de katıldı. 1964'de askere giden Aydın Demir, döndükten sonra güreşe kaldığı yerden devam etti. 1969'da Kırkpınar Başpehlivan Güreşleri'nde üçüncü olan Aydın Demir ; 1970, 1971 ve 1972 yıllarında Çan Güreşleri birinciliğini kazandı. Ayşecik-Akbalık güreşlerinde 5 yıl, Tarihi Elmalı Güreşleri'nde 2 yıl başpehlivanlığı kimseye kaptırmadı.

Üst üste başpehlivan oldu

1976'da Kırkpınar'a çok iyi hazırlanan Demir, başpehlivanlık güreşinde Arap Mustafa Yıldız'ı yenerek, altın kemerin sahibi oldu. Bir yıl sonra yine Kırkpınar'da son tur İzmirli Kara Ali'yi yenen Demir, ikinci defa başpehlivanlığını ilan etti. Ünlü güreşçi, 1978 yılında üçüncü kez Kırkpınar başpehlivanı olarak, altın kemeri boynuna astı. Altın kemer dışında 40'ı altın 50 madalya ve 40 kupası bulunan Aydın Demir'in, güreşi bıraktıktan sonra bir süre hakem olarak görev yaptığı öğrenildi. - KOCAELİ