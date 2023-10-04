Trabzon'u 2023 yılının ilk 9 ayında 1 milyon 138 bin 743 yerli ve yabancı turist ziyaret etti

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, 2023 yılının ilk 9 ayında Trabzon'u 1 milyon 138 bin 743 yerli ve yabancı turist ziyaret ettiğini belirterek Temmuz ve Ağustos aylarında en pik seviyenin yaşandığını söyledi.

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, 2023 yılının ilk 9 ayında Trabzon'u 1 milyon 138 bin 743 yerli ve yabancı turist ziyaret ettiğini belirterek Temmuz ve Ağustos aylarında en pik seviyenin yaşandığını söyledi.

Trabzon'da Vali Aziz Yıldırım'ın katılımıyla Turizm Çalıştayı düzenlendi. DSİ Toplantı Salonu'nda düzenlenen çalıştaya Vali Yıldırım'ın yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, TGA Destinasyon Direktörü Mehmet Aydın Demir ve turizmciler katıldı.

Çalıştayda bir konuşma yapan Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Ocak ve Eylül arasındaki konaklama verilerinde 652 bin 713 yabancı turist, 486 bin 30 kişi yerli turistin Trabzon'u ziyaret ettiğini dile getirdi. Erdoğan "İlimizde 245 adet işletme tesisi, 8 bin 609 oda, 17 bin 588 yatak kapasitesi mevcut. 2022 yılına göre tesisleşmede yüzde 7, oda sayımızda yüzde 4, yatak kapasitesinde yüzde 4 artış bulunmaktadır. En çok yatak kapasitesi Ortahisar ilçemizde mevcuttur. Akçaabat, Çaykara ve Yomra ilçelerini bunu takip ediyor. 103 adet turizm işletme belgeli tesisimiz Bakanlığımıza doğrudan bağlı. Ocak ve Eylül arasındaki konaklama verilerinde 652 bin 713 yabancı turist, 486 bin 30 kişi yerli turist toplamda 1 milyon 138 bin 743 kişi şehrimizi ziyaret etti. Genel ortalamada Trabzon'da yüzde 43 oranında artış yaşandı. Yabancı turist sayısında yüzde 66, yerli turist sayısında yüzde 20 oranında artışa tekamül ediyor. Temmuz ve Ağustos aylarında en pik seviye yaşandı. Okulların açılması sebebiyle sezonun sona ermesiyle sayılar yavaş yavaş düşüşe geçiyor. Şubat ve Mart aylarında deprem nedeniyle düşüş yaşandı. Gelen ziyaretçilerimizi milliyetlerine göre sıraladığımızda birinci sırada Suudi Arabistan yer almakta. Umman, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, İran, Irak, İsrail, Bahreyn ve Rusya ilk 10 ülkeler arasında. Trabzon'da yerli ve yabancı konaklama verilerindeki grafiğe baktığımızda 2016 yılında 579 bin 298 olan sayı 2023 yılının 9 ayında 1 milyon 138 bin 743 rakamına yükseldi. 2023 yılının ilk 9 ayında 2022 yılına göre yüzde 19 artış oldu. Yılı muhtemelen yüzde 30 bir rakamla kapatacağız. 9 aylık dönemde havalimanındaki dış hat verilerinde 62 ülkeden 3 bin 514 sefer gerçekleşirken, 432 bin 174 misafirimiz şehrimize geldi. 2022 yılına kayışla 9 aylık dönemde Temmuz pik seviye yaşandı. Gelen uçak sayılarının detayına girdiğimizde ilk sırada 77 seferle Suudi Arabistan oldu" dedi.

"Bu yılın ilk 9 ayında 2 milyon 140 bin 377 kişi Uzungöl'ü ziyaret etti"

İlk 9 aylık dönemde Sümela Manastırı'nda geçen yıla oranla yüzde 39 artış yaşandığını kaydeden Erdoğan, "Toplamda 402 bin 718 kişi manastırı ziyaret etti. 2022 yılının ilk 9 ayında bu sayı 289 bin 297 idi. Uzungöl'de ise geçen yıla oranla yüzde 5 artış devam etmekte. Bu yılın ilk 9 ayında 2 milyon 140 bin 377 kişi Uzungöl'ü ziyaret etti. Kruvaziyer turizminde ise 2023 yılında bugünde kadar 12 sefer düzenlenip, 8 bin 396 misafir ağırlandı. Yılsonuna kadar 8 sefer daha planlanıyor" şeklinde konuştu.

Anket çalışması sorunları ortaya çıkardı

Trabzon Havalimanı'nda sorunları tespit edebilmek için anket çalışması yapıldığına dikkat çeken Erdoğan, "Bir anket çalışmasa yaptık. Trabzon'a gelen turistlerin memnuniyet derecelerini ölçmek, ilimizde yaşadıkları sorunları anlamak ve eksiklerin giderilmesi için yaptık. Havalimanında yapılan anket çalışmasında karşımıza restoranlarda fahiş fiyat uygulanması, esnafın Körfez ülkesi vatandaşlarına özel fiyatlandırma yaptığı, havalimanı kapasitesinin yetersizliği, turistlere yönelik kaba davranış ve kötü muamelenin olduğu, taksilerin sayıca yetersizliği ve rent a car hizmetlerindeki sorunlar, iletişim sorunu ve yabancı dil bilen kişi sayısının azlığı gibi sorunlar çıktı" diye konuştu.

Vali Yıldırım: "Önemli olan Trabzon'umuza faydalı olabilmek"

Çalıştayda konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Bu toplantı Trabzon'umuza çok gerekliydi diye düşünüyoruz. Bunları seri halde belki birkaç defa daha yapmak durumunda kalacağız. Belki de katılımcıları değiştirerek. Önemli olan Trabzon'umuza faydalı olabilmek. Trabzon'umuzun ve Türkiye'mizin turizm hareketliliğini ve gelirlerini arttırabilmek. Bu sayede bütün dünyada tanınan bir Türkiye ve Trabzon elde edebilmek. Gayemiz budur. Bunun için tabi ki pek çok taraf var. Bu senaryonun pek çok uygulayıcıları var" ifadelerini kullandı.

Vali Yıldırım'ın açıklamasının ardından Turizm Çalıştayı basına kapalı olarak devam etti. - TRABZON