Havza'da ekmeğin fiyatına yüzde 25 zam yapıldı - Haberler
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Havza'da ekmeğin fiyatına yüzde 25 zam yapıldı

Havza'da ekmeğin fiyatına yüzde 25 zam yapıldı
AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza'da 200 gram ekmeğin fiyatı, 2,50 liraya yükseltildi.

Havza'da 200 gram ekmeğin fiyatı, 2,50 liraya yükseltildi.

Havza Bakkallar Bayiler ve Manavlar Esnaf Odası tarafından dağıtılan yeni tarifeye göre, 2 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 25 artırılarak 2,50 liradan satılmaya başlandı.

Fırın sahibi Bülent Yılmaz, artan un ve diğer girdi fiyatlarındaki maliyetler nedeniyle ekmeğe zam yapıldığını belirterek, "Un fiyatları arttı. Elektrik, doğal gaz zamları yapıldı. Asgari ücret yükseldi. Girdiği maliyetlerimiz çok arttı." dedi.

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri

Esnaf Odası, Güncel, Haber

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