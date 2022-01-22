Havza'da ekmeğin fiyatına yüzde 25 zam yapıldı

Havza'da 200 gram ekmeğin fiyatı, 2,50 liraya yükseltildi.

Havza Bakkallar Bayiler ve Manavlar Esnaf Odası tarafından dağıtılan yeni tarifeye göre, 2 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 25 artırılarak 2,50 liradan satılmaya başlandı.

Fırın sahibi Bülent Yılmaz, artan un ve diğer girdi fiyatlarındaki maliyetler nedeniyle ekmeğe zam yapıldığını belirterek, "Un fiyatları arttı. Elektrik, doğal gaz zamları yapıldı. Asgari ücret yükseldi. Girdiği maliyetlerimiz çok arttı." dedi.