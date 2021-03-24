Hatayspor yeni stadında ilk antrenmanına çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hatayspor yeni stadında ilk antrenmanına çıktı

24.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:35
Hatayspor yeni stadında ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yapımı tamamlanan 25 bin kişilik Hatay Stadı'nda ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yapımı tamamlanan 25 bin kişilik Hatay Stadı'nda ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Hatay Stadı'nda idmana çıktı.

Antrenmanda futbolcular pas ve dar alan çalışması yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Erkan Kandemir Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Binnur Kaya Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Burak Yılmaz Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatayspor yeni stadında ilk antrenmanına çıktı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 18:38:00. #1.16#
title