Hatayspor yeni stadında ilk antrenmanına çıktı
24.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:35
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yapımı tamamlanan 25 bin kişilik Hatay Stadı'nda ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yapımı tamamlanan 25 bin kişilik Hatay Stadı'nda ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Hatay Stadı'nda idmana çıktı.
Antrenmanda futbolcular pas ve dar alan çalışması yaptı.
Basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık bir saat sürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş