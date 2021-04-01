Hatay'da yakalanan El Kaide üyesi Fransa uyruklu terörist, ilk duruşmada hapis cezasına çarptırıldı
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Hatay'da yakalanan El Kaide üyesi Fransa uyruklu terörist, ilk duruşmada hapis cezasına çarptırıldı

Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel
Hatay'da yakalanan El Kaide üyesi Fransa uyruklu terörist, ilk duruşmada hapis cezasına çarptırıldı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Hatay'da yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken yakalanan, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan terör örgütü El Kaide üyesi Fransa uyruklu teröriste, ilk duruşmada etkinlik pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay...

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Hatay'da yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken yakalanan, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan terör örgütü El Kaide üyesi Fransa uyruklu teröriste, ilk duruşmada etkinlik pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Clement G. (28) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Clement G, tercüman aracılığıyla alınan savunmasında, Fransa'dayken boyacılık yaptığını ve yaklaşık 4 yıl önce Suriye'ye gittiğini belirtti.

İnsani durum için gittiği Suriye'de gerçeğin başka olduğunu gördüğünü ileri süren Fransız sanık, şu iddialarda bulundu:

"Suriye'ye gittiğimde bana yalan söylendiğini öğrendim. Durum, benim amacımdan çok daha farklıydı. Harim bölgesinde bulundum. Bizim grup El Kaide gibi görünse de onlardan bağımsız hareket ederdi. Gittiğimde orada sınır güvenliğinde görev aldım, silahım da vardı ve aylık 15 bin Suriye lirası maaş alırdım. 3 ay sonra yaralandım daha sonra ve o süreçten sonra 3,5 yıl boyunca Suriye'den çıkmaya çalıştım. Suriye'deki İslam, gerçek İslam değildi. Ben gerçek İslam'ı Türkiye'de gördüm. Suriye'deki her şey yanlıştı."

Mahkeme başkanının, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığını hatırlatması üzerine Clement G, ülkesindeyken hiçbir terör suçuna karışmadığını, Suriye'ye gittiği için arandığını iddia etti. Clement G, bildiği her şeyi anlattığını savunarak, tek isteğinin ülkesine gitmek olduğunu ileri sürdü.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, önce 6 yıl 3 ay hapse çarptırdığı sanığın cezasını etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde 3 yıl 1 ay 15 güne indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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