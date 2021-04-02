Hatay'da uyuşturucu ve çalıntı motosiklet operasyonu

Hatay'ın Hassa ilçesinde evinde uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde evinde uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi tarafından narkotik köpeği "Öğle" ile birlikte M.G. isimli şahsın Hassa ilçesi Sapanözü Mahallesindeki evinde arama yapıldı. Aramada, 1 adet 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait 40 adet fişek, 4 parça halinde 590 gram kubar esrar maddesi ile 51 adet extacy hap, 12 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 36 parça tarihi eser obje ve evin bahçesinde 2 adet çalını motosiklet ele geçirildi.

Olayla ilgili ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak, şüpheli M.G. göz altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı