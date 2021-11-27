Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Haberler
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Esenlik Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

İkamette bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden E.S. ve T.S.A, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, R.T. serbest bırakıldı.

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AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri

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