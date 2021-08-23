Hatay'da Suriye sınırına yakın tarlada 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
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Hatay'da Suriye sınırına yakın tarlada 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Hatay'da Suriye sınırına yakın tarlada 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırındaki bir arazide 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırındaki bir arazide 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Hacıpaşa Mahallesi'nde sınır hattında uyuşturucu saklandığını tespit etti.

Hudut birliklerinin katılımıyla bölgede yapılan operasyonda bir tarlada 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Hatay'da Suriye sınırına yakın tarlada 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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Hatay'da Suriye sınırına yakın tarlada 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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