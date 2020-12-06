Hatay'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası caddeler sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hatay'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası caddeler sessizliğe büründü

06.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 06.12.2020 00:58
Hatay'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası caddeler sessizliğe büründü

Türkiye genelinde 56 saat boyunca sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi sonrasında Hatay'da cadde, sokaklar ve meydanlar sessizliğe büründü.

Türkiye genelinde 56 saat boyunca sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi sonrasında Hatay'da cadde, sokaklar ve meydanlar sessizliğe büründü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişler Bakanlığı kararı ile Türkiye genelinde dün akşam saat 21.00'den itibaren 2 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Yasağın başladığı akşamın sabahında Hatay'da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kısıtlama sonrasında Hatay'ın Antakya ilçesinin en işlek noktası olan Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi gibi bölgelerde görevli polis ekipleri dışında kimse ortalarda görünmedi. Sessizliğe bürünen şehir havadan drone görüntülerine de yansıdı.

Cadde ve sokaklarda sadece polis ekipleri, temizlik görevlileri bulunurken, ekipler caddelerde olan araçları da durdurarak mazeret belgesi sordu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Hatay'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Hatay'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Tatvan sokakları sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Tatvan sokakları sessizliğe büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Donald Trump Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Diego Armando Maradona
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Bursa Deprem Akdeniz Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası caddeler sessizliğe büründü - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 01:03:22. #1.14#
title