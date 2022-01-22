Hatay'da silahla yaralama olayına karışan 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Hatay'da silahla yaralama olayına karışan 3 zanlı tutuklandı

Hatay'da silahla yaralama olayına karışan 3 zanlı tutuklandı
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'nde silahla yaralamaya karıştıkları belirlenen 4 zanlıyı operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde, tabanca, tüfek, çelik yelek, fişek ve kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hisarcık, Hatay, Güncel, Haber

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