Hatay'da silahla yaralama olayına karışan 3 zanlı tutuklandı
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'nde silahla yaralamaya karıştıkları belirlenen 4 zanlıyı operasyonla gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde, tabanca, tüfek, çelik yelek, fişek ve kartuş ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri