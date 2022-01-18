Hatay'da otomobilde 1206 bronz ve gümüş sikke ele geçirildi
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde 1206 bronz ve gümüş sikke ele geçirildi.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde 1206 bronz ve gümüş sikke ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte ihbar üzerine bir otomobilde arama yaptı.
Araçta Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 1206 gümüş ve bronz sikke buldu.
Gözaltına alınan A.K.A ve A.A. emniyete götürüldü.
AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri