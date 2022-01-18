Hatay'da otomobilde 1206 bronz ve gümüş sikke ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da otomobilde 1206 bronz ve gümüş sikke ele geçirildi

Hatay'da otomobilde 1206 bronz ve gümüş sikke ele geçirildi
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde 1206 bronz ve gümüş sikke ele geçirildi.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde 1206 bronz ve gümüş sikke ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte ihbar üzerine bir otomobilde arama yaptı.

Araçta Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 1206 gümüş ve bronz sikke buldu.

Gözaltına alınan A.K.A ve A.A. emniyete götürüldü.

Hatay'da otomobilde 1206 bronz ve gümüş sikke ele geçirildi

Köylüler diken üstünde! Bir hafta içinde 26 koyun öldü, nedeni belirlenemiyor

Köylüler diken üstünde! Bir hafta içinde 26 koyun öldü, nedeni belirlenemiyor
AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hisarcık, Hatay, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title