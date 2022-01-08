"Güvercin" yüzünden komşular kavga etti
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Alsancak Mahallesi'nde iddiaya göre, "güvercin uçurma" meselesi yüzünden iki komşu aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın taş, sopa, silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kavganın olduğu bölgede güvenlik önlemi alındı.