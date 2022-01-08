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"Güvercin" yüzünden komşular kavga etti

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Alsancak Mahallesi'nde iddiaya göre, "güvercin uçurma" meselesi yüzünden iki komşu aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın taş, sopa, silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavganın olduğu bölgede güvenlik önlemi alındı.

Güvercin yüzünden komşular kavga etti

Güvercin yüzünden komşular kavga etti

Güvercin yüzünden komşular kavga etti

Güvercin yüzünden komşular kavga etti

Güvercin yüzünden komşular kavga etti

Güvercin yüzünden komşular kavga etti

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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