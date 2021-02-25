Hatay'da gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobili Antakya-İskenderun kara yolunda durdurdu.

Araçta 15 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, sürücü M.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş