Hatay'da gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirildi
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Hatay'da gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirildi

25.02.2021 11:43 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:46
Hatay'da gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobili Antakya-İskenderun kara yolunda durdurdu.

Araçta 15 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, sürücü M.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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