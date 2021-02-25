Hatay'da gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirildi
25.02.2021 11:43 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:46
Hatay'ın Antakya ilçesinde gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobili Antakya-İskenderun kara yolunda durdurdu.
Araçta 15 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, sürücü M.A. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş