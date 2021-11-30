Hatay'da bir otomobilde ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da bir otomobilde ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi

AA / Cem Genco - Haberler | Güncel
Hatay'da bir otomobilde ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında Saraykent Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobilde arama yaptı.

Ekipler, araçta yaptığı aramada 5 ruhsatsız tabanca buldu.

Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title