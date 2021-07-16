Hatay'da 4 bin 715 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Hatay'ın Erzin ilçesinde ormanlık alanda 4 bin 715 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde ormanlık alanda 4 bin 715 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yoncadüzü Mahallesi Sofular Yaylası bölgesindeki ormanlık alan içerisinde çam ağaçları arasında kenevir bitkisi yetiştirildiği tespit edildi.

Jandarma ekiplerince bölgede yapılan teknik takip sonucunda ormanlık arazide ekili olarak bulunan boyları yaklaşık 2 metre yüksekliğinde 4 bin 715 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Sökülen kenevir bitkileri yakılarak imha edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı