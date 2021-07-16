Hatay'da 4 bin 715 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da 4 bin 715 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Hatay'da 4 bin 715 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Erzin ilçesinde ormanlık alanda 4 bin 715 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde ormanlık alanda 4 bin 715 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yoncadüzü Mahallesi Sofular Yaylası bölgesindeki ormanlık alan içerisinde çam ağaçları arasında kenevir bitkisi yetiştirildiği tespit edildi.

Jandarma ekiplerince bölgede yapılan teknik takip sonucunda ormanlık arazide ekili olarak bulunan boyları yaklaşık 2 metre yüksekliğinde 4 bin 715 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Sökülen kenevir bitkileri yakılarak imha edildi. - HATAY

Hatay'da 4 bin 715 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kabus günleri akla geldi! Hatay'ın iki ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Kabus günleri akla geldi! Hatay'ın iki ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Metin Oktay Fatih Terim Mehmet Topal Şaban Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da 4 bin 715 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 13:46:40. #1.14#

title