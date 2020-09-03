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Kocaeli'de garsonluk yapan vatandaş, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı

Kocaeli'de garson olarak çalışan Ömer Kaya, patronundan aldığı hatalı basım 50 lirayı önce sahte sandı, sonra koleksiyon değeri taşıdığını öğrenince 50 bin liradan satışa çıkardı.

03.09.2020 12:28 | Son Güncelleme: 03.09.2020 13:46

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Kavaklı sahilinde bulunan bir kafede yarı zamanlı garson olarak çalışan Ömer Kaya, haftalığını aldıktan sonra eve gidince parasını saymak istedi. Saydığı paralar arasında 50 liralık bir banknotta farklılık olduğunu gören Kaya, parayı detaylı bir şekilde inceledi. Yaptığı incelemede 50 liralık banknotun sağ üst köşesinde '50' yerine '5' yazdığını gören Kaya, durumdan şüphelenerek sahte olduğunu düşündüğü parayı bankaya götürdü. Bankada yapılan incelemelerin ardından, paranın sahte olmadığı anlaşıldı. Paranın hatalı basıldığı tespit edilirken, internetten araştırma yapan Ömer Kaya, koleksiyoncuların hatalı paralara ilgi gösterdiğini ve yüksek fiyatlara satın aldığını öğrendi. Elinde bulunan 50 liralık banknotu internetten satışa çıkaran Kaya'ya, bir koleksiyoncu 45 bin lira teklif etti. Güvenebileceği bir alıcı bulduğu takdirde elindeki banknotu 50 bin liraya satacağını belirten Kaya, paranın bir kısmını da ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını söyledi.

Kocaeli'de garsonluk yapan vatandaş, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı

"GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM, SAHTE Mİ DİYE BANKAYA SORDUM"

Hatalı basım banknotu ilk gördüğü sırada çok şaşırdığını ifade eden Ömer Kaya, "Haftalık maaşımı aldıktan sonra akşam eve gidince paramı saymak istedim. Parayı sayarken içlerinden 50 liralık bir banknotta '0' rakamının olmadığını gördüm. Bir anda çok şaşırdım. Gerçek mi yoksa sahte mi diye parayı biraz inceledim. Daha sonra sabah olunca bankaya gidip paranın sahte olup olmadığını kontrol ettim. Bankada bana paranın gerçek olduğunu söylediler. İnternetten biraz araştırma yaptım. Koleksiyoncuların bu şekildeki hatalı paralara yüksek paralar teklif ettiğini duydum. Ben de güvenilir biri olursa banknotu 50 bin liraya satmayı düşünüyorum. Eğer 50 bin liraya satarsam, aldığım paranın bir kısmını çevremde maddi ihtiyacı olan kişilere dağıtmak istiyorum" diye konuştu.

Kocaeli'de garsonluk yapan vatandaş, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı

"İLK DUYDUĞUMDA İNANAMADIM"

Koleksiyoncuların hatalı banknotlara yüksek miktarda fiyatlar biçtiğini duyduğunda inanamadığını söyleyen Kaya, "Çevremde bulunanlar bu paraya kim bu kadar yüksek para verip satın alır diye çok şaşırdı. Bilmedikleri için onlara saçma geliyor, ben de ilk başta inanmıyordum araştırınca böyle bir gerçek olduğunu öğrendim. Bana da Adıyaman'dan bir koleksiyoncu 45 bin lira teklif etti ama uzak olduğu için gidip satmadım. Kocaeli'ye gelecek olan bir alıcıya 50 bin liraya satabilirim" dedi.

Kocaeli'de garsonluk yapan vatandaş, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (15)
KOMANDO: SUYU ÇIKTI BUNUNDA . . . . HATALI PARAYMIŞ BUNA PARA VEREN KAFASIZLAR BU HALE SOKTU MİLLETİ
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........: buradan bir hareket yapabilsem tekerin arasına taş girmiş hareketini yapacağım ama denedim olmuyor alırsın sen 50000 tl yi
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TATAR RAMAZAN: Yeter be yeter sizin yapacağınız haberin, haber değerimi var
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