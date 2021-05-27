Hastavuk'a SGK'dan teşekkür belgesi

Bursa, Ankara, Afyon-Emirdağ, Eskişehir-Sivrihisar, Balıkesir-Susurluk lokasyonlarında Tarım-Hayvancılık ve Gıda sektöründe faaliyet gösteren Hastavuk A.Ş. ilk kurulduğu günden bugüne yasal ve sosyal sorumluluklarını yerine getiriyor.

Bursa, Ankara, Afyon-Emirdağ, Eskişehir-Sivrihisar, Balıkesir-Susurluk lokasyonlarında Tarım-Hayvancılık ve Gıda sektöründe faaliyet gösteren Hastavuk A.Ş. ilk kurulduğu günden bugüne yasal ve sosyal sorumluluklarını yerine getiriyor.

Hastavuk Mali ve İdari İşler Genel Müdürü Erdinç Pir, yaptığı açıklamada, "Bütün dünyayı saran ve ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 pandemi sebebiyle, ülke şartlarının olumsuz etkilerini toplum olarak iliklerimize kadar hissettik. 2020 - 2021 döneminde ekonomik ve psikolojik olarak zorlandığımız dönemde dahi, Hastavuk A.Ş. olarak ülkemizin, sektörümüzün, halkımızın ve çalışanlarımızın hep yanında durduk. Bütün imkanlarımızı seferber edip, büyük özverilerle mali ve yasal yükümlülüklerimizi aksatmadan yerine getirmekten asla geri durmadık. Bu zorlu şartlar altında devletimizin almış olduğu tedbirleri hayata geçirerek çalışanlarımızı ve ailelerini sağlıklı tutma hedefi ile ek tedbirler alarak; uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi sürekli çalışmayı ve üretmeyi ilke edinen anlayışla bu süreci geçirmeyi hedeflemekteyiz. Bu sebeple sektörümüzün de bize tanıdığı imkanlarla, ülkemize daha fazla ekonomik değer oluşturmak ve yük olmamak için, firma içerisinde üretim haricindeki bölümlerde uygulama şansımız olmasına rağmen, kısa çalışma ve nakdi ücret desteği gibi imkanlardan faydalanmak yerine, vergi - SGK gibi mali yükümlülüklerimizi tam gerçekleştirdik ve direkt ya da dolaylı da olsa tedarikçilerimizi de bu yönde telkin ettik. Toplumumuzu ve ekonomimizi büyük ölçüde etkileyen unsur olarak, aksi yönde hareket ederek istihdama katkıyı artırmak üzere yeni personeller işe aldık ve halen devam etmekteyiz. Bütün bu süreç içerisinde, kurum kültürü ve prensiplerini tam olarak uygulayan İnsan Kaynakları ve Mali İşler departmanlarımız da ki birçok arkadaşımızın çalışmaları Bursa ilinde mali ve yasal yükümlülüklerini yerine getiren ilk 10 firma arasında bulunmamızı sağlamıştır' dedi.

Çalışanlarının SGK primlerini pandemi dönemi dahil aksatmadan zamanında ve düzenli ödeyen Bursa'nın 10 firmasına SGK Bursa İl Müdürlüğünden teşekkür belgesi verildi. SGK Bursa İl Müdür Yardımcısı Nihat Kaya, Hastavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer'e teşekkür belgesini takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müjdat Sezer, "Yüksek istihdam oranına sahip ve düzenli prim ödeyen işverenlerin, gelişmiş ekonomilerin olmazsa olmazı olduğu belirterek, "Hastavuk var olan finansal gücünü ve piyasadaki güvenini bir kez daha göstermiş ve yerini sağlamlaştırmıştır" dedi.

Sezer, "Piyasada güven veren bir firma olarak yükümlülüklerimizi, sorumluluklarımızı bilen bir firma olduk hep. Bunun görülmesi ve takdir edilmesi onur vericidir. Bizler 2100 kişiyi geçkin bir kadro ile gece gündüz demeden ülkemizin üretimine, ihracatına ve istihdamına katkı sağlıyor, var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" diyerek teşekkür belgesini teslim aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı