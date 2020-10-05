Hastanede tedavi gören Trump'ın fotoğrafları paylaşıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hastanede tedavi gören Trump'ın fotoğrafları paylaşıldı

05.10.2020 10:35 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:40
Hastanede tedavi gören Trump'ın fotoğrafları paylaşıldı

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavi gördüğü Walter Reed Hastanesi'ndeki konferans salonundan yeni kareler paylaşıldı.

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavi gördüğü Walter Reed Hastanesi'ndeki konferans salonundan yeni kareler paylaşıldı.

Trump'ın sağlık durumunun iyi olması durumunda doktorları tarafından bugün taburcu olabileceği belirtiliyordu.


Hastanede tedavi gören Trump'ın fotoğrafları paylaşıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Fahriye Evcen Seren Serengil Melisa Aslı Pamuk
Spor Babel Can Bartu Arda Turan Fırat Aydınus Vincent Aboubakar
Daha Fazla Beşiktaş Ermenistan Azerbaycan Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hastanede tedavi gören Trump'ın fotoğrafları paylaşıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 10:39:34. #1.15#
title