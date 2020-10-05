Hastanede tedavi gören Trump'ın fotoğrafları paylaşıldı
05.10.2020 10:35 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:40
Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavi gördüğü Walter Reed Hastanesi'ndeki konferans salonundan yeni kareler paylaşıldı.
Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavi gördüğü Walter Reed Hastanesi'ndeki konferans salonundan yeni kareler paylaşıldı.
Trump'ın sağlık durumunun iyi olması durumunda doktorları tarafından bugün taburcu olabileceği belirtiliyordu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı