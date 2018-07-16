Hastanede Pes Dedirten Kavga! Doktor ve Çalışanlara Tekme Tokat Saldırıp İçeri Motosikletle Daldılar
Gaziantep'te acil servise gelen hasta yakınları "Geç geldiniz" diyerek doktor ve sağlık çalışanlarına saldırdı. Hasta yakınlarının kavga sırasında içeriye motosikletle girdiği anlar ise pes dedirtti.
Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesinde hasta yakınları doktor ve çalışanlara saldırdı. Olay sırasında hasta yakınlarından engelli bir kişinin motosikletiyle hastaneye dalması pes dedirtti.
HASTA YAKINLARI "GEÇ KALDINIZ" DEYİP SAĞLIKÇILARA SALDIRDI
Olay, Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, 112 ekipleri hasta almaya giderken hasta yakınları tarafından "geç kaldınız" denilerek tepki gösterildi.
ACİL SERVİSİ BASIP TEKME TOKAT KAVGAYA TUTUŞTULAR
25 Aralık'ta hasta Devlet Hastanesine getirilirken hastaneyi basan hasta yakınları burada hastane çalışanlarına tekme tokat saldırdı.
HASTA YAKINI MOTOSİKLETİYLE İÇERİ DALDI
Hastaneye saldıranlar arasında özürlü birinin motosikletiyle hastaneye girmesi dikkat çekti. Yaşananlar hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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sağlık çalışanları şiddet altında ama maaşlar yerlerde... çalışma riskı ağır sanayiden farkı yok peki risk tazminatı var mı yok adamları görüyorsunuz motorla basan mı dersin sopa çene silah çeken mi dersin hiç bir maliye kurumda vergi dairesinde hatta hapishanelerde bile bu kadar tehlike yok. ama maliye memurları adliye memurları vergi dairesinde çalışanlar maaşı sağlıktan yüksek. performans almayan hastane çalışanları hem yoğun hem de tehlikeli bir işte çalışmaktadır.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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O KADAR ASILSIZ İHBAR YAPILIYOR. ADAMLAR NE YAPSIN. HINCINI ALDIĞI İNSAN SENİ SAĞLIĞINA KAVUŞTURMAK İÇİN ÇABALIYOR. KARŞILIĞI BU OLMAMALICevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bir sağlıkçı olarak bazı meslektaşlarımızın hastalara ve hasta yakınlarına karşı olan tavırlarına defaatle şahit olduğum için sağlıkta şiddet konusunda tarafsızım. :))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır.......................: doktorum sana katılıyorum ! doktorlar hastalara çok agresif davranıyorlar ve dinliyor görünüyorlar ama reçeteyi aldığında dinlenmediğini anlıyorsun. neden? verdiği ilacın senin anlattığın hastalıkla alakasının olmadığını anlıyorsun.1 Yayından Kaldır
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Hevaller için hastane kurmanın manası yok gerçekten. Hepsi ölsün bence.Cevap Yaz Yayından Kaldır