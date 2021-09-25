Hasan Yıldız, Türkiye Muaythai Federasyonu başkan adaylığını açıkladı - Haberler Spor
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Hasan Yıldız, Türkiye Muaythai Federasyonu başkan adaylığını açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hasan Yıldız, Türkiye Muaythai Federasyonu başkan adaylığını açıkladı

Türkiye Muaythai Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu öncesinde Hasan Yıldız başkan adaylığını açıkladı.

ANKARA (İHA) - Türkiye Muaythai Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu öncesinde Hasan Yıldız başkan adaylığını açıkladı. Yıldız, federasyon yetkilileri, antrenör ve sporcularla bir araya gelerek basın toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan adaylığını açıklayan Hasan Yıldız, çok sayıda federasyon yetkilisi, antrenör ve sporcuyla bir araya gelerek basın toplantısı gerçekleştirdi. Hedeflerini dile getiren Yıldız, yeni dönemde muathai müsabakalarının medyada daha çok yer almasını sağlayacaklarını belirtti. Basın toplantısına Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ve federasyon yöneticileri de katıldı. Ankara'da düzenlenecek Muaythai Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu'nda iki aday yarışacak.

"Federasyonda liyakat öncelikli olacak, hak etmeyen görevli koltuğunu çalışana devredecektir"

Gelecek dönemdeki hedeflerinde 'Dinamik Antrenör, Dinamik Sporcu' projesine başlayacaklarını belirten Yıldız, "Muaythai sporunun yapılaştırılması, daha fazla katılımın sağlanması için 81 ile ve bağlı ilçelerde 'Dinamik Antrenör, Dinamik Sporcu' projesi başlatacağız. Adalet ve hukuk en üst düzeyde olacak, sporcular müsabaka sonuçlarına göre, antrenör başarı kısaslarına göre görev alacaktır. Federasyonda liyakat öncelikli olacak, hak etmeyen görevli koltuğunu çalışana devredecektir" ifadelerini kullandı.

"Sporcu ve antrenörler doping ve sakıncalı ürünler hakkında bilgilendirilecektir"

Karşılaşmalarda sağlık güvenliğinin öncelikli olacağı ve doping ve sakıncalı ürünler hakkında hem antrenöre hem de sporcuların bilgilendirileceğini aktaran Hasan Yıldız, "Sportif organizasyonlarda sağlık, güvenlik öncelikli olacaktır. Sporcu ve antrenörler doping ve sakıncalı ürünler hakkında bilgilendirilecektir. Ayrıca sakatlanmanın olacağı sağlıksız ortamlarda faaliyetlere izin verilmeyecek, sporcu sağlığı öncelikli olacaktır. Geçmişte olduğu gibi uluslararası ilişkiler, dünya sporu platformu her alanda temsil edilmelidir. Spor tesisi; spor salonu gibi Muaythai Eğitim Merkezleri temiz hijyen ve belgeli bilgili antrenöre sahip olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

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