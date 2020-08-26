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Hasan Yavuz Bakır: "Vedat'tan alacağımız paraya bakıyoruz, oyuncu takası düşüncesi içerisinde...

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Vedat Muriç'in Serie A ekiplerinden Lazio'ya transferi durumunda alacakları yüzde 15'lik pay için oyuncu takası düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Hasan Yavuz Bakır:
26.08.2020 12:21 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:26

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Vedat Muriç'in Serie A ekiplerinden Lazio'ya transferi durumunda alacakları yüzde 15'lik pay için oyuncu takası düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Çaykur Rizespor'da Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Fenerbahçeli oyuncu Vedat Muriç'in Lazio'ya transfer olması halinde alacakları yüzde 15'lik payın karşılığında oyuncu takası düşüncesi içinde olmadıklarını belirtti. Bakır, "Rizespor istediği her oyuncuyu parayla alabilir. Vedat Muriç ile ilgili yüzde 15'lik payımız var. Bu pay ile ilgili alacağımız paraya bakıyoruz. Oyuncu takası gibi düşünce içerisinde değiliz. Taraftarımız bu konuda Rizespor'un haklarını savunacağımızdan şüphe duymasın" diye konuştu.

Resmi olarak 6 transferi kamuoyu ile paylaştıklarını ifade eden Bakır, bir çok futbolcu ile de temas halinde olduklarını dile getirerek, "Resmi olarak açıklamış olduğumuz oyuncu sayısı Abdullah Durak ile beraber 6 oldu. Birçok oyuncu ile temas halindeyiz. Kaliteli oyuncuları kadromuza katmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar yapılan transferlerle ilgili taraftarımızın mutlu olmadığının farkındayız. İnşallah daha nokta transferler ile kadromuzu şekillendireceğiz" şeklinde konuştu.

"Geçen yıl yapılan transferlerden verim alamadık"

Geçen yıl yapılan transferlerde başarısız olduklarını kabullendiklerini sözlerine ekleyen Bakır, bu yıl aynı sıkıntıların yaşanmaması için daha sıkı çalışma içerisinde olduklarının altını çizerek, "Transfer konusunda Türkiye'de birçok takım sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntıları biz de yaşadık. Futbolda başarısızlığın üstü asla örtülmemelidir. Nasıl ki başarıdan keyif alıyorsak, başarısızlığın da kabullenmesini yapmamız gerekir. Okan Buruk döneminde yapılan devre arası transferlerden sonra maalesef transferlerde başarılı olamadık. Birkaç istisna dışında başarısızlığı kabul etmemiz lazım. Bu şehre karşı sorumluluklarımız var. İnşallah bu yıl şekillendireceğimiz kadro ile yeniden çıkış sağlayacağız. Bundan sonra daha başarılı olmak için çalışıyoruz. Geçen yıl devre arasında kadromuza kattığımız oyuncuların büyük kısmından verim alamadık ama bu yıl aynı sıkıntıları yaşamamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taraftar şunu bilsin istiyorum ki biz elimizden geldiğince bu kulübün parasını en iyi şekilde kullanmak için bütün samimiyetimizle çalışıyoruz" cümlelerine yer verdi.

"Transferde tek yetkili sportif direktördür"

Sportif direktörün yaptığı çalışmalar neticesinde transferlerin gerçekleştiğinin altını çizen Hasan Yavuz Bakır, "Transferle ilgili tek yetkili uzun zamandan beri sportif direktördür. Onun oluşturmuş olduğu çalışmalar yapılıyor. Bizler de bu anlamda profesyonel bir bakış açısıyla onların başarılı olması için çalışıyoruz" dedi.

"Harcama limitlerinde rekabeti önleyici durumlar gözden geçirilmeli"

Harcama limitlerinin belirlenmesinde futboldaki karşılığın dikkate alınmasını gerektiğini savunan Bakır, şunları smyledi:

"Harcama limitleri için TFF birçok defa bu çalışmaları yapmıştır. Harcama limitlerinin şüphesiz futboldaki karşılığı dikkate alınması lazım. Rekabeti önleyici durumlar gözden geçirilmeli. Limitler asla taviz verilmemeli kurallardır ama bu kuralların futboldaki rekabeti engellenmesi gerekiyor." - RİZE

Kaynak: İHA

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