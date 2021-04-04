SPOR Hasan Şaş'tan kadın futbolculara antrenörlük sözü
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SPOR Hasan Şaş'tan kadın futbolculara antrenörlük sözü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hasan Şaş'tan kadın futbolculara antrenörlük sözüAnıl ATAR / ADANA,(DHA)- Pandemi nedeniyle bu yıl eleme usulüyle gerçekleşecek Turkcell Kadınlar 1'inci Ligi ekiplerinden Adana İdmanyurduspor, Karataş ilçesinde kampa girdi.

Hasan Şaş'tan kadın futbolculara antrenörlük sözü

Anıl ATAR/ ADANA,(DHA)- Pandemi nedeniyle bu yıl eleme usulüyle gerçekleşecek Turkcell Kadınlar 1'inci Ligi ekiplerinden Adana İdmanyurduspor, Karataş ilçesinde kampa girdi. Eski milli futbolcu Hasan Şaş da kadın futbolcuların antrenmanını ziyaret etti. Adana İdmanyurdusporlu futbolcular takımın başında Hasan Şaş'ı görmek istediklerini söylerken, Hasan Şaş ise uygun koşulların oluşması durumunda takımın başına geçeceğini belirterek, 'Yarım söz olsun bu. Yüzde 60 diyelim' dedi.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle 8 Mart 2020'den bu yana oynanamayan Turkcell Kadınlar 1'inci Ligi'nde 16 takımın, önceki sezon bulundukları sıralamaya göre 4 ayrı grupta mücadele edecekleri açıklandı. Takımlar, 2021-2022 sezonunda Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için 17 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek şampiyonada kıyasıya mücadele edecek. Şampiyonada Adana'yı temsil edecek olan Adana İdmanyurduspor futbolcuları da kampa girdi.

KADIN FUTBOLCULARA 'HASAN ŞAŞ SÜRPRİZİ'

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'un daveti üzerine Karataş İlçe Stadyumu'nda antrenman yapan kadın futbolcuları, Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş ziyaret etti. Futbolcu ve teknik heyete başarı dileklerinde bulunan Şaş, kadın futbolculara taktik çalışma da yaptırıp, yeteneklerini de sergiledi. Adana İdmanyurdusporlu futbolcular, Hasan Şaş'la birlikte antrenman yapmanın mutluğunu da yaşadı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK SÖZÜ ALDILAR

Antrenmanın ardından sahanın ortasında şampiyonluk yemini eden Adana İdmanyurdusporlu kadınlar, şampiyonada Hasan Şaş'ı takımın başında görmek istediklerini söyledi. Şaş ise uygun koşulların oluşması durumunda bu isteğin gerçekleşebileceğini belirtti. Futbolcular, bunu bir söz olarak kabul ettiklerini söyleyince Şaş, "Yarım söz olsun bu. Yüzde 60 diyelim" diyerek cevap verdi.

Adana İdmanyurdusporlu futbolcular, antrenmanı ziyaret eden Hasan Şaş ile Başkan Topuz'a çiçek ve forma hediye etti.

SPOR Hasan Şaş'tan kadın futbolculara antrenörlük sözü
SPOR Hasan Şaş'tan kadın futbolculara antrenörlük sözü
SPOR Hasan Şaş'tan kadın futbolculara antrenörlük sözü
SPOR Hasan Şaş'tan kadın futbolculara antrenörlük sözü
SPOR Hasan Şaş'tan kadın futbolculara antrenörlük sözü
SPOR Hasan Şaş'tan kadın futbolculara antrenörlük sözü
SPOR Hasan Şaş'tan kadın futbolculara antrenörlük sözü
SPOR Hasan Şaş'tan kadın futbolculara antrenörlük sözü
SPOR Hasan Şaş'tan kadın futbolculara antrenörlük sözü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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